Diputados cuestionan “hostilidad” a académicos y rezago educativo

La Cámara de Diputados conmemoró el Centenario de la Fundación de la Secretaría de Educación Pública, entre cuestionamientos a su titular, Delfina Gómez por el “hostigamiento” a académicos y el rezago educativo generados por la pandemia. Sin embargo, reconocieron el trabajo de los maestros ante la contingencia de COVID-19.

Durante la sesión solemne, el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks señaló que “hoy necesitamos libertad académica y libertad de pensamiento, y en ocasiones advertimos, y lo digo con mucho respeto, la hostilidad gubernamental a los intelectuales, a los académicos, a las universidades públicas y a los centros de investigación”.

El legislador enfatizó que hay una deuda incumplida con los docentes de sierra y la montaña, así como con padres de familia y estudiantes.

La presidenta de la Comisión de Educación, la morenista Tania Cruz acusó que durante el periodo neoliberal hubo un retroceso en materia educativa en el país.

“El punto máximo de la destrucción de la educación pública por el neoliberalismo fue la mal llamada reforma educativa, que buscaba culpar del rezago educativo únicamente a las y los docentes, eludiendo las responsabilidades que le eran innegables, que atentaban en contra de sus derechos laborales y se olvidaban por completo del punto focal de la educación; los estudiantes”, subrayó.

Por su parte, la diputada del PT, Shirley Guadalupe Vásquez coincidió en que “la educación pública se ha visto atacada por gobiernos que en el pasado buscaban un interés personal”.

Conmemoran 100 años de la SEP: Piden contrarrestar abandono escolar y rezago educativo

La titular de la SEP, Delfina Gómez, reconoció la labor de los maestros durante la pandemia de COVID-19. Además, expresó que serían “ilusos” en no aceptar que hay retos dentro de la institución.

“La estrategia Aprende en Casa hizo patente la entrega con la que los maestros encararon el desafío y atendieron a sus estudiantes virtualmente hoy donde ha quedado patente la fragilidad humana”, sostuvo.

La diputada del PRD, Olga Luz Espinosa pidió que se creen mecanismos que abonen a contrarrestar el abandono escolar y el rezago educativo, así como trabajar en el cuidado de la edición de los libros de texto gratuitos.

“Reconocemos y agradecemos el esfuerzo de todos los docentes de este país por haber estado a la altura ante la pandemia del COVID-19 y esto ha permitido que el año escolar siga adelante. Es por ello que hoy también, vamos a alzar la voz para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación haya un presupuesto acorde y justo para el sector educativo”, manifestó.

Por su parte, el emecista Carlos Basave recordó que el país continúa con bajos niveles educativos y desigualdad que se vio acentuada con la pandemia.

“Si en la actualidad nuestro promedio de escolaridad es de poco más de nueve años, hay que decirlo, es también por las insuficiencias de la Secretaría de Educación Pública. No podemos hablar de la grandeza de la SEP sin señalar también sus limitaciones”, expresó el diputado de MC.

A su vez, la priista Sayonara Vargas expuso que 24.84 por ciento de los estudiantes de entre siete a 17 años no tiene acceso a internet, y un 4.47 por ciento no cuenta con televisión, por lo que no pueden estudiar a distancia durante la contingencia del COVID.

