Diputados guardan minuto de silencio por víctimas de la matanza del 2 de octubre de 1968

En la sesión semipresencial de este miércoles, la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de víctimas del 2 de octubre de 1968, aunque no demerito el hecho Rubén Moreira pidió hacer “cosas en la actualidad”, ya que advierte: “El país está incendiado”.

Desde su curul, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena) pidió a la Mesa Directiva un minuto de silencio por las víctimas del 2 de octubre; “un movimiento que significó el parteaguas histórico de la cuarta transformación”.

El minuto fue concedido por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), en funciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, quien solicitó a todos los presentes ponerse de pie para guardarlo.

Posteriormente en entrevista al Diputado Federal y Coordinador Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira Valdez, dijo: “Pues me parece bien, yo lo veo perfecto, no tiene problema, pero creo que junto a eso tenemos que hacer cosas en la actualidad, y esto que voy a decir no demerita lo que se hizo”.

Agregó: “Pero tenemos que hacer cosas en la actualidad. El país está incendiado, el país está con graves problemas de seguridad, y Sinaloa debe ser ahora mismo una prioridad para el gobierno que empieza”.

Asimismo, respecto a los dichos de la presidenta, respecto a que Sinaloa no está entre los estados de mayor índice de homicidios como son Guanajuato, en primer lugar y Chihuahua, en segundo lugar, el legislador dijo que Sinaloa “sí es bien importante que lo tratemos despacio. Sinaloa está incendiado, eso no quita que haya violencia en Guanajuato, porque también se tiene que arreglar Guanajuato, o se tienen que arreglar Chiapas, o se tienen que arreglar Tamaulipas, pero Sinaloa es una emergencia”.

Hizo referencia a que apenas hace unos días quienes caminaban por todas las ciudades de ese estado, vieron caer una lluvia de panfletos, y después de eso han estado asesinando ciudadanos. “Yo no estoy pidiendo que renuncie Rocha, yo estoy pidiendo que arregle el problema”, dijo al cuestionarlo si desde su perspectiva era viable la renuncia del gobernador del estado Rubén Rocha Moya.

