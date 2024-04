Diputados de Morena y aliados aprueban en lo general reforma a la Ley de Amnistía.

El finado Porfirio Muñoz Ledo volvió a San Lázaro cuando una frase por la que se le recuerda —“Ch… a su m…, qué manera de legislar”—, fue exclamada por la oposición al bloque de la Cuarta Transformación en la que será la última sesión polémica de la LXV Legislatura, donde esta noche Morena, PT y PVEM aprobaron en lo general con 258 votos a favor la reforma a la Ley de Amnistía, para ceder al Presidente de la República la facultad exclusiva del Congreso para absolver a criminales.

Esto lo consiguió al aprobar la adición de un artículo 9 a dicho mandamiento para que la persona titular del Ejecutivo Federal otorgue el beneficio de amnistía, sin necesidad de sujetarse a procedimientos que marca la ley, cuando las personas privadas de la libertad aporten elementos comprobables que sean útiles para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado Mexicano.

Esto aplicará cuando la persona beneficiaria esté siendo procesada, se haya ejercido acción penal en su contra o ya cuente con una sentencia. No será válida a personas reincidentes, que no soliciten la amnistía o no aporten elementos contundentes.

El morenista Antonio Estrada se separó de la responsabilidad de fundamentar la reforma a nombre de la Comisión de Justicia, lo que le obligaba a no emitir juicios de valor; sin embargo, optó por descalificar a la oposición y refirió que esta reforma permitirá esclarecer crímenes de estado en gobiernos anteriores como los casos como la masacre de 1968, Ayotzinapa, Nochixtlán, Atenco o Colosio.

Afirmó que esta reforma está pensada en personas en condiciones de vulnerabilidad, como las que son reclutadas por el crimen organizado y podrían aportar información en hechos graves y como ejemplo de ello recordó que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna está preso gracias a testimonios de colaboradores, lo cual, afirmó, también ocurrirá con el expresidente Felipe Calderón.

La panista Rocío Reza advirtió que el proyecto atenta contra al menos 15 artículos constitucionales, como el 89, en el que se fijan las facultades del Presidente, por lo que al cederle la batuta para amnistiar por medio de esta reforma, sin contemplar una armonización con la Carta Magna se atentaría con dicho mandamiento.

La emecista Rosaura Ochoa alertó que la redacción de la reforma es vagay abrirá la puerta a dejar libres a violadores, feminicidas y demás criminales, con lo que se privará de justicia a miles de víctimas; además, cuestionó la urgencia con la que se aprobó este proyecto.

“Abre la puerta a dar amnistía a su propia corrupción, por lo vaga de la redacción. La Corte Interamericana ha sido muy clara en declarar este tipo de leyes como contrarias a la Convención de las Américas de los Derechos Humanos”, dijo.

La perredista Elizabeth Valdez aseguró que este proyecto tiene “nombre y apellido”: Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex, y señaló al bloque guinda de sólo buscar “lavarse la cara” ante el caso Ayotzinapa, porque con esto pretenden conseguir la justicia que “no han podido”, e incluso refirió que el diputado Manuel Vázquez Arellano, uno de los sobrevivientes del caso, tampoco persigue el esclarecimiento del caso sino sólo acompaña “al autoritario del Ejecutivo”.

“A los hipócritas vividores del Verde, que siempre quieren andar aumentando penas, ahora sí están muy arrastrados diciendo que quieren perdonar los delitos sólo porque su monarca Andrés Manuel les dio la instrucción, pero al igual que Morena, la sanguijuela que traen pegada del PT, sólo son viles sirvientes y como foquitas aplaudidoras sólo hacen y aplauden lo que les dice su amo… Me voy feliz por haberle podido decir en su cara sus verdades. Cuántas personas capaces hay en este país que pudieran estar en su espacio y ustedes sólo vienen a hacer bulto”, exclamó la emecista Fernanda Félix Fragoso.

La fila de descalificaciones desde la oposición hacia Morena fue larga. A punto de desgañitarse, el panista Enrique Sosa aseguró que habrá liberaciones ilimitadas. Concluyó su participación citando al finado Porfirio Muñoz Ledo: “Chin… a su ma…, qué manera de legislar”.

El petista Benjamín Robles preguntó a la oposición “¿de cuál fuman?”, por asegurar que se liberarán narcotraficantes y sostuvo que no hay intención de vulnerar la reparación del daño a las víctimas, sino que se cuente con un facilitador de justicia y esclarecimiento.

