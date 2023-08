Discuten en Comisión Permanente por 'libros ideologizados'

Con cartulinas de #ConlosNiñosNo colocadas por el PAN y reclamos de la mayoría legislativa por el supuesto uso político de las infancias, en la sesión de la Comisión Permanente debatieron por el contenido de los nuevos libros de texto.

El PAN advirtió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no permitirán que lastimen a una generación completa de niños mexicanos con los nuevos libros de texto.

Deste la tribuna del Senado de la República, durante el debate para ratificar a Martha Susana Peón Sánchez como embajadora en Honduras, la vicecoordinadora del grupo parlamentario, Kenia López Rabadán, aseveró que es “una vergüenza” que se tenga que litigar “la violencia” del Ejecutivo federal hacia los menores.

Enfatizó que “no es posible que los libros que quiere distribuir el gobierno de Morena lastimen en tanto a la infancia”, porque son “libros ideologizados”.

“No es posible que hayan ocupado sus 30 millones de votos para esta basura de libros, estos libros son libros tóxicos, le hacen daño a los niños, son libros chafas hechos por personas chafas que quieren generar una niñez que no produzca, que no sea independiente, que dependa lastimosamente de un gobierno, pero no se los vamos a permitir (…). No permitiremos que se metan con los niños, que lastimen una generación completa, que dañen a México, que con el abuso, la soberbia y la ignorancia que los caracteriza, esos libros se distribuyan”, manifestó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, criticó los errores y las noticias falsas que incluyen los actuales materiales educativos, pero también la “hipocresía” de algunos políticos de oposición, porque anteriormente también se introdujeron materiales para favorecer a otros actores políticos.

“Hay que corregirlos, hay que revisarlos, pero no hay que hacer a los niños motín político de los grupos de interés”, manifestó.

El diputado de Morena, Alejandro Robles, criticó lo que calificó como la “intolerancia” de la derecha al hacer uso de las infancias y dijo que en la oposición son tan “cochinos” que hasta entre ellos se roban las firmas, como denunció Jorge Luis Preciado, quien renunció al PAN.

Al respecto, el senador del Grupo Parlamentario Plural, Germán Martínez Cázares, aseveró que él no se mete con el contenido de los libros de texto e incluso les recomendó a los miembros de Morena leer a Marx, porque les señaló: “La historia cuando no es tragedia es farsa, la 4T se ha convertido en una farsa”, aseveró.

Citó “a un respetado marxista”, Luis Hernández Navarro, quien mencionó que los libros de texto se hicieron sin la inmensa mayoría del magisterio, sin gradualidad y sin pruebas piloto y dijo que prefería estar de su lado que “como dice Xóchitl, de las pendejadas de la 4T”.

El senador del PRI, Mario Zamora, recordó que su bancada ya presentó dos puntos de acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) explique por qué reservó la información sobre los libros de texto y para que su titular, Leticia Ramírez, comparezca ante el Congreso, aunque recordó que los funcionarios de la 4T no suelen asistir a rendir cuentas.

“Presentamos un punto de acuerdo para que venga la secretaria de Educación Pública y nos explique y nos informe qué es lo que contiene, que tiene que ver con geografía, con datos, hagamos a un lado la politiquería y hagamos el trabajo que nos corresponde, que venga la responsable y nos lo explique y entonces con la información en la mano dar las opiniones”, indicó.

Al respecto, el diputado federal del PT, Reginaldo Sandoval, aseveró que pese a las críticas que han recibido los nuevos materiales, su objetivo es desaparecer toda raíz de lo neoliberal que echó raíces en el rubro educativo: “Una educación individualista, excluyente y depredadora que fomentó la destrucción del tejido social”, dijo.

fgr