Disidentes del PRD no nos quitan el sueño: Jesús Zambrano

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que la formación de la fracción interna que ayer exigió una renovación de este instituto político ante los “catastróficos” resultados electorales, no es algo “que nos quite el sueño''.

El domingo se conformó el Movimiento Independiente Progresista (MIP), cuyo líder Evodio Velázquez, señaló que el propósito será corregir el rumbo del partido del sol azteca ante la pérdida de registro en 19 entidades, así como exigir que no se construyan alianzas bajo intereses cupulares.

Entrevistado durante la reinauguración de la sede del partido en la Ciudad de México, el líder perredista aseguró que en respeto a la libertad para manifestarse no se buscará descalificar los pronunciamientos; sin embargo minimizó la convocatoria que el movimiento tuvo ayer, al decir que hoy asistió 98 por ciento de la “pluralidad esencial del PRD”.

“Este relanzamiento del PRD, este reforzamiento de sus actividades es para estar a la altura de lo que nos está demandando la vida del país. Si otros, que ni siquiera han apoyado en las elecciones, en las campañas el pasado 5 de junio, ahora vienen a reclamar los resultados, pero están en su derecho. Así es la vida de caprichosa, entonces hay que ser tolerantes.

No entiendo qué es lo que quieren ser, pero no nos preocupa como para quitarnos el sueño, porque mientras estemos aquí los integrantes de la dirección, las compañeras y los compañeros, son los que le dan la vida al partido en sus distintas regiones”, dijo.

Cuestionado sobre las declaraciones del coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en días pasados sugirió al PAN y PRD no hacer alianza con “alguien” que no cumple su palabra y que es dirigente cuando le conviene, en referencia al líder priista, Alejandro Moreno Cárdenas, Jesús Zambrano respondió al legislador que no les pida meterse en la vida interna del PRI.

“Cada partido tiene sus propios mecanismos, instrumentos, procedimientos para poder resolver sus conflictos, entonces que no nos pida nadie, en este caso, que no nos pida el senador Osorio Chong que nos metamos a la vida interna del PRI. Finalmente, las alianzas y acuerdos son institucionales”, argumentó.

avc