Disminuyen solicitudes de refugio por violencia

Aumento en la inseguridad en algunas ciudades del sur de México como Palenque, la desinformación para ir hacia Estados Unidos y la nula entrega de documentos regulatorios en las delegaciones migratorias son las verdaderas consecuencias del porqué las solicitudes de refugio cayeron en México, aseguró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En entrevista con La Razón, Angélica Carrillo, jefa de la Oficina de Terreno de la ACNUR en la Ciudad de México, explicó que, en las ciudades del sur, anteriormente había un ingreso muy fuerte de solicitudes; sin embargo, la misma violencia que ha ido en aumento alejó a los migrantes de las delegaciones, lo que se refleja directamente en la disminución de trámites; una de dichas localidades es el municipio de Palenque, donde han detectado un fuerte abandono de trámites.

“Las personas ya no están llegando a estos puntos, o se hacen invisibles con el incremento de inseguridad en estos lugares; además, por más que las organizaciones tenemos la responsabilidad de informar el trámite a seguir para las personas que desean ir a Estados Unidos, sigue habiendo falta de información, además de que las personas solicitantes de refugio no están obteniendo la documentación migratoria a la que tienen derecho”, dijo.

Cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) señalan que, de enero a septiembre del 2024, los trámites ingresados a esa dependencia disminuyeron 48 por ciento, al pasar de 113 mil 177 a 58 mil 806 en el mismo periodo del 2023.

La experta mencionó que cualquier persona migrante que desee quedarse en el país y comience un trámite tiene derecho, por ley, de contar con una tarjeta de visitante por razones humanitarias, la cual les da la oportunidad de trabajar y les brinda protección, así como tener diversos derechos; sin embargo, dijo que las autoridades migratorias, desde finales del 2023, no les están dando dicha documentación, lo que también impacta en la baja de las solicitudes.

“De las personas que están llegando al país, un porcentaje muy amplio son personas con necesidades de protección por la inseguridad que han vivido en sus países. Esta problemática se ve reflejada en el número de solicitudes de refugio que interponen ante la Comar; sin embargo, pese a que en diversas naciones siguen empeorando las condiciones, ahora en México tenemos una baja en las solicitudes”, agregó.

Angélica Carrillo mencionó que no tienen información de las autoridades sobre el por qué dejaron de emitir las visas humanitarias, sino que sólo tienen conocimiento de que el impacto es a nivel nacional. Señaló que la Comar informó desde el año pasado que, para quedarse en el país, es necesario comenzar sus trámites ante esa dependencia; no obstante, para ir a Estados Unidos no lo es, ya que muchas personas tenían la costumbre de tramitar su documento para poder seguir avanzando a las fronteras mexicanas.

La misma Comar explicó que desde el 2023, se preveía una baja en las solicitudes de refugio para este año, debido a nuevos filtros para evitar que los migrantes usaran como “trampolín” al país para seguir sus traslados a Estados Unidos y evitar ser detenidos, lo que había elevado a un máximo histórico los trámites.