Hospitalizaciones aumentan 115%... y otro récord de casos

Ante el aumento de contagios de Covid-19 que se han presentado en las últimas semanas debido a la variante Ómicron, las hospitalizaciones han visto un repunte también, ya que el 17 de diciembre de 2021 la ocupación hospitalaria general se encontraba en 16.85 por ciento y ahora, al corte del 17 de enero de 2022, está en 36.27 por ciento, según cifras obtenidas de la Secretaría de Salud (Ssa).

Con estos datos, se muestra el incremento de 115.2 por ciento en ocupación general durante el último mes.

Cabe destacar que una cifra similar, se registró el 20 de septiembre de 2021, cuando se encontraba el pico de contagios por la tercera ola de Covid-19, con 37.21 por ciento.

Durante la conferencia matutina de ayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que a pesar de que en los últimos días los contagios de coronavirus han mostrado cifras récord, las hospitalizaciones no se han incrementado a la par.

“Los casos son 10 veces mayor a las hospitalizaciones y las defunciones, es una diferencia muy sustancial de los casos que produce la variante Ómicron que crecen rápidamente, pero las hospitalizaciones y las defunciones no crecen rápidamente”, afirmó.

De acuerdo con el funcionario, las hospitalizaciones y los fallecimientos han sido mitigados debido al avance en la Campaña Nacional de Vacunación, la cual ha tenido como resultado que 88 por ciento de las personas adultas ya cuenten con el esquema completo. Destacó que actualmente 65 de cada 100 hospitalizados no estaban vacunados, o tenían el esquema incompleto de la vacuna.

La última gráfica que presentó el subsecretario indica que del 6 de diciembre de 2021 al 10 de enero de este año, aumentó la ocupación de hospitales, ya que al estar por debajo de 500 pasaron a alcanzar casi las mil.

En cuestión de las camas generales, del 17 de diciembre a la fecha aumentó la ocupación de 15 a 17 por ciento, y las camas con ventilador, en las que permanecen los pacientes que desarrollan Covid grave, pasaron de 12 a 19 por ciento.

Con este panorama, expertos consultados por La Razón, aseguraron que aunque Ómicron ha demostrado que no provoca cuadros graves en las personas completamente inmunizadas, sí puede hacerlo en las que aún no reciben alguna dosis del biológico, es decir, en los 10.7 millones de personas mayores de 18 años rezagados y los 21.7 millones de menores de cinco a 14 años que no están contemplados para la vacunación en el país.

Rodrigo Jacome, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, dijo a este diario que “claramente están aumentando poco a poco las hospitalizaciones en México, pero a pesar de que Ómicron es más leve, sabemos que hay muchas personas vulnerables que no están vacunadas o que tienen alguna enfermedad que las pone en mayor riesgo, y cuando hay tantas personas infectadas al mismo tiempo, hacen que puedan llegar a estas personas vulnerables y pueden ser las que terminen saturando los hospitales.

“El virus va a buscar a las personas mas susceptibles, aquí entran los menores de 15 años que no tienen vacuna, aunque se infectan menos y desarrollan enfermedad menos grave, esto no quiere decir que represente un riesgo menor. Varios niños se complican porque tienen otras enfermedades que los ponen en peligro”, sostuvo.

Por su parte, Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, dijo que “parece que el subsecretario subestima la enfermedad, no es una gripa, es Covid-19, y puede provocar que esos millones de personas que aún no se vacunan terminen en el hospital; si los juntas al mismo tiempo, existe el riesgo de que el sistema de salud vuelva a colapsar”.