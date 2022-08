Distante del sector, va Ramírez a SEP; le dejan deserción y subejercicio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró como nueva secretaria de Educación Pública a Leticia Ramírez Amaya, en sustitución de Delfina Gómez Álvarez.

“Y quiero aprovechar para presentarles a quien va a sustituir a la maestra Delfina. Se trata de otra maestra también, Leticia Ramírez, que está aquí. Ella, Leti, no sólo ha estado aquí todas las mañanas. Porque Leti tiene como profesión ser maestra, dio clases 12 años, igual que la maestra Delfina; ella más tiempo, pero maestras de aula, durante mucho tiempo”, anunció el mandatario.

La nueva funcionaria, quien sustituirá a Delfina Gómez Álvarez para que ésta busque la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México, es una de las más cercanas colaboradoras de López Obrador, con quien ha trabajado en los últimos 28 años.

“Leti fue la coordinadora de Atención Ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de Gobierno. Actualmente es la responsable directora de Atención Ciudadana en el Gobierno federal (...) entonces, es una gente de absoluta confianza, preparada, honesta, igual que la maestra Delfina; con convicciones”, expuso.

Mañana se presentará un informe de las actividades realizadas por la maestra Delfina Gómez al frente de la SEP, administración que López Obrador calificó como excepcional.

Entre las acciones que destacó de Delfina Gómez, subrayó “el buen trato, la buena relación con los maestros de México”. También señaló que durante su administración se avanzó en los contenidos educativos, mismos que, adelantó, se van a introducir en los libros de texto.

Destacó que se evolucionó en la instrumentación del programa La Escuela es Nuestra, así como la entrega de becas a estudiantes. “Un hecho sin precedentes en la historia de México”, dijo.

Luego de recibir el nombramiento, Leticia Ramírez se reunió con Delfina Gómez en las instalaciones de la SEP.

Durante el encuentro, acordaron iniciar la transición para reforzar los pilares de la política educativa que se ha puesto en marcha durante la presente administración.

Gómez Álvarez le informó sobre los objetivos del rediseño curricular en todos los niveles de enseñanza, así como el avance de los programas Becas para el Bienestar “Benito Juárez García” y La Escuela es Nuestra, entre otros.

Por su parte, Ramírez Amaya refrendó su interés por fortalecer la dignificación de la labor docente, reconocer su profesionalismo, vocación y compromiso con la comunidad.



· FORMACIÓN: Egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros; tiene una carrera trunca en antropólogia social por la ENAH

· TRAYECTORIA: Fue profesora de primaria durante 12 años; estuvo al frente de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República

· CARGO: Secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya

Maestra, disidente y cercana a René Bejarano y a Padierna

Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es maestra y ha formado parte de la disidencia magisterial, además de tener cercanía con René Bejarano y Dolores Padierna. Era responsable, hasta ayer, de dirigir la Atención Ciudadana de la Presidencia de la República.

Se desempeñó durante 12 años como profesora de educación primaria en la Ciudad de México, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Tiene una carrera trunca en antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y una formación en Alta Dirección Pública.

De 1989 a 1992 ejerció el cargo como secretaria de organización número 3 en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Tiene experiencia de más de 25 años en la administración pública y ha laborado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde que se desempeñó como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Fue encargada de Atención Ciudadana de la jefatura de Gobierno de la CDMX del 2000 al 2012. También se desempeñó como asesora de la Secretaría del Medio Ambiente de la Capital hasta 2018. Tiene militancia en la lucha social por la democratización del magisterio y la mejora de la educación pública en la CNTE.

De acuerdo con Leonardo Núñez, analista político, director de Investigación Aplicada en mexicanos contra la Corrupción, la última vez que Ramírez Amaya tuvo contacto con el tema educativo fue en 1984, como maestra de primaria.

En Twitter señaló que después de eso, en 20 años no ha tenido ninguna experiencia en política pública educativa según los datos de su declaración. Resaltó que la actividad principal de Ramírez Amaya en 1990 fue sindical y política, no educativa.

Delfina deja en la SEP deserción y subejercicio

Abandono de la escuela de 1.4 millones de estudiantes entre el 2019 y el 2022, tres programas clave eliminados y siete más sin recursos, subejercicio y un cuestionado cambio en el modelo educativo son parte del saldo que hereda Delfina Gómez a Leticia Ramírez, nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En los últimos dos ciclos escolares, parte de los cuales Gómez Álvarez ocupó la titularidad de la dependencia federal, abandonaron la escuela un millón 423 mil 153 estudiantes de educación básica y media superior. El ciclo escolar 2020-2021 disminuyó la matrícula en 815 mil 740 alumnos y en el 2021-2022 la reducción fue de 607 mil 413 niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, los programas suprimidos durante su administración son: Escuelas de Tiempo Completo, Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, y Fortalecimiento de la Calidad Educativa.

A la par, los programas que dejaron de tener presupuesto son: Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM), a partir del 2021; Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, desde el 2021; Programa Nacional de Convivencia Escolar, a partir del 2021, y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en el 2019.

A éstos se suman el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativos de Educación Básica (en el 2021); Expansión de la Educación Inicial (2019), y Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, a partir del 2019.

Gráfico

Patricia Ganem, coordinadora del área de investigación de la organización Educación con Rumbo, dijo a La Razón que es muy grave haber desaparecido los programas, en especial Escuelas de Tiempo Completo, que ayudaban a los procesos de aprendizaje.

“Todavía nos engañan diciendo que esas escuelas van a ser absorbidas por el programa de La Escuela es Nuestra, sin hacer las reformas de las reglas de operación”, expresó.

La coordinadora resaltó que, durante la pandemia, Delfina Gómez se limitó a decir que las escuelas estarían cerradas, pero no hubo un apoyo en tecnologías para las clases a distancia ni seguimiento.

Ganem comentó que solamente hicieron la recomendación a los maestros de estar en contacto con sus alumnos, pero no precisaron a través de qué y con qué apoyo… Entonces, hubo una ausencia total de la SEP a nivel federal, aseguró.

A los resultados de la gestión de Gómez al frente de la SEP se suma un subejercicio en la dependencia. De enero a junio del 2022, la SEP dejó sin ejercer 24.9 miles de millones de pesos de su presupuesto en ese periodo de 183.9 mil millones de pesos (el 13.5 por ciento), de acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondiente al segundo trimestre del 2022.

Francisco Landeros, presidente de la organización Suma por la Educación, consideró que el hecho de que una parte de la población estudiantil abandonara sus estudios por la pandemia demuestra el fracaso del sistema educativo.

“No tenemos datos de cómo están los alumnos en el aprendizaje, pero podemos saber, por la falta de asistencia a las clases por la pandemia y algunas pruebas que organizaciones sociales y gobiernos estatales han aplicado localmente, que el aprendizaje tiene un serio retroceso”, puntualizó.

Leticia Ramírez no tiene capacidad técnica: PAN

El PAN en el Senado señaló que la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, no cuenta con la capacidad técnica para dirigir la dependencia y afectará a las próximas generaciones.

Tras el nombramiento de Ramírez, la vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, aseveró que fue designada en esa posición porque cumple con el 90 por ciento de lealtad al populismo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no cuenta con la preparación.

“El Presidente de la República dejó ir una gran oportunidad, lastimosamente privilegió el 90 por ciento de lealtad y pone al frente de la educación a alguien que no cuenta con la capacidad técnica para dirigir a más de 30 millones de mexicanos desde la SEP.

“No tiene experiencia en planeación ni en programación docente, tampoco tiene experiencia para abatir el rezago educativo que tanto está dañando a nuestro país. Una vez más, el Presidente sigue destruyendo el futuro de los mexicanos con sus erróneas decisiones”, señaló.

En conferencia de prensa, apuntó que en lugar de conocimiento para encabezar la SEP, a Leticia Ramírez la acompañan como antecedentes todas las quejas acumuladas por su labor anterior como coordinadora de Atención Ciudadana del Gobierno federal.

“Leticia Ramírez entra con el pie izquierdo, la acompañan las quejas que ha recibido en su anterior trabajo, siendo la coordinadora de Atención Ciudadana del Gobierno federal, ya que el Presidente no atendió a las madres buscadoras, no atendió a las víctimas, no atendió a los familiares de los desaparecidos, no atendió a los medioambientalistas, no atendió a las familias de los mineros, incluso no atendió al gobernador en funciones Silvano Aureoles, de Michoacán”, señaló.

López Rabadán ironizó que cómo es posible que en México “pasamos de Vasconcelos a Delfina Gómez, una delincuente confesa, o a Leticia Ramírez, que no tiene las credenciales para encabezar la SEP”.