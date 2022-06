Después de la “distracción” de los procesos electorales, “es hora de trabajar”: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, aseveró que después de que “algunos” se distrajeron con los procesos electorales, es tiempo de que se pongan a trabajar.

Por ello, anunció el inicio de los trabajos para la expedición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que serán acompañados con un parlamento abierto, el cual es parte de una reforma constitucional de 2017 y que desde entonces se otorgaron 180 días para aprobarlo, por lo que “estamos rebasados en el plazo”.

Al participar en el foro “Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, confió en que una vez superados los comicios, todos se concentren en los trabajos pendientes.

“Después del proceso electoral en el que algunos actores, no todos, yo no, pero algunos sí estuvieron distraídos en el proceso electoral, pero es hora de trabajar, entonces yo espero que tengamos junio, julio y agosto para tener el código y el 1 de septiembre incluirlo para mandarlo a la Cámara de inmediato, allanado no tendremos problema de discutirlo”, manifestó.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena enfatizó que es impostergable tener una justicia cotidiana que beneficie la celeridad en los procesos civiles y familiares y que cumpla con los estándares más altos.

“No podemos soslayar que ante los ojos de la ciudadanía el sistema de justicia es alejado de lo que es nuestro ideal y en sistema civil y familiar más aún, porque la justicia civil y familiar resulta lenta, incierta, en muchas ocasiones discriminatoria, sumamente complicada y onerosa, sobre todo para quienes tienen complicaciones de costear un juicio a través de profesionales del derecho y del litigio; asimismo, la existencia de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas y hasta contradictorias en este ámbito ha generado obstáculos para que las personas puedan acceder a la justicia expedita”, expresó.

Explicó que los debates se realizan con base en la iniciativa que presentó en la materia, que contiene “muchas novedades, en instituciones familiares, en adopciones, en divorcios, en patrias potestades, en custodias, en herencias, es muy revolucionario el planteamiento que estamos haciendo”.

Monreal dijo que los foros para fortalecer la iniciativa del nuevo código se realizará en siete estados y participarán distintas instituciones universitarias, con conferencias con la Cámara de Diputados.

