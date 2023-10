“No nos va a distraer un pedacito de muro”

Sobre la intención de ampliar el muro fronterizo en México, el embajador de Estados Unidos aquí, Ken Salazar, expresó que la relación bilateral no puede distraerse por un “pedacito” de muro, y apostó a futuro por una frontera con tecnología.

“No nos vamos a distraer por un pedacito aquí, un pedacito allá, lo que ha pensado el presidente Biden y lo que pienso yo es modernizar la frontera por los tres mil y más kilómetros, y en eso la última cuenta que tenemos son 60 proyectos donde estamos utilizando las tecnologías modernas, haciendo el intercambio de información para que no haya duplicación de inspección en México y luego hacerlo otra vez en Estados Unidos y viceversa”, dijo.

Desde la sede diplomática de Lomas de Chapultepec, en la capital mexicana, el embajador explicó que el objetivo de su país y México es que en 2030 se pueda levantar esta frontera como un ejemplo de funcionalidad moderna, con tecnología y con respeto a los derechos humanos de las personas que cruzan de un lado al otro.

Antes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la declaración de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre ampliar el muro en zonas con mayores cruces es una “medida publicitaria”.

En México no se produce la materia prima para el fentanilo, se trae y entra de Asia, llega también de manera directa a Estados Unidos y a Canadá, precursores y todo lo que se utiliza para la elaboración de estas drogas

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“No se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron; quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros. Eso no resuelve nada, es una medida más que nada publicitaria.

“Estamos hablando de tres mil 180 kilómetros de frontera, tres mil 180, y empezaron a hacer el muro desde hace 40 años, y apenas llevan como mil 200 kilómetros. ¿Cuándo van a terminar? Es pura publicidad.

“Este señor de Texas, también con todo nuestro respeto para el gobernador de Texas, pone —también en un acto de publicidad porque hay elecciones en Estados Unidos— pone una barrera de alambre de púas en el río, y es para supuestamente quedar bien con los que están en contra de los migrantes, y que están también desinformados porque han llegado a difundir que los migrantes son los que llevan la droga y hay gente que lo cree”, dijo.

“Siempre hablábamos de atender las causas, de que se debe de garantizar en los países a los pueblos oportunidades de trabajo, de estudio a los jóvenes para que no se vean obligados a abandonar sus países, a sus familias; que hay que atender las causas, que no se puede resolver este problema sólo con medidas coercitivas, reteniendo gente con barreras, con muros, militarizando la frontera. Ya saben ellos muy bien cuál es nuestra postura”, indicó.

“SE FABRICA AQUÍ”. Sobre el fentanilo, otro de los temas importantes en el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad en Palacio Nacional, tanto el Presidente como el embajador emitieron su postura.

Desde Quintana Roo, donde impartió la mañanera, López Obrador destacó que Estados Unidos no tiene duda de que México trabaja con responsabilidad compartida en el combate al tráfico de este precursor.

“Quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos por el volumen de droga decomisada, número de laboratorios destruidos, por las detenciones, confiscación de armas. Esto lo expresó el mismo secretario (Antony) Blinken. Llegó a decir que no tenían ninguna duda del trabajo que estaba haciendo el gobierno de México para combatir el fentanilo”, reveló.

Y reiteró que “en México no se produce la materia prima para el fentanilo, se trae y entra de Asia, llega también de manera directa a Estados Unidos y a Canadá, precursores y todo lo que se utiliza para la elaboración de estas drogas”.

Sin embargo, Ken Salazar —aunque reconoció la colaboración de México y EU contra el fentanilo— recordó que el precursor sí se elabora aquí.

“Llevamos un trabajo muy fuerte con Marina, la Fiscalía, asegurar que estamos haciendo todo para parar los precursores que llegan por aquí, por México, pero también donde se están fabricando en laboratorios, que ahí estamos haciendo un trabajo fuerte, para parar ese trabajo que se hace de los dos lados de la frontera”, dijo.

DeSantis asegura que cumplirá idea de Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que cumplirá la promesa que hizo el expresidente Donald Trump en la campaña de 2016, para hacer que México pague por la construcción del muro fronterizo, a través de las remesas que envían los mexicanos a sus familias.

Durante un mitin de campaña rumbo a la presidencia de los Estados Unidos en 2024, criticó a Trump por no haber cumplido su palabra de obligar a México a pagar la barrera fronteriza, la cual, dijo, sólo utilizó como un slogan, al tiempo de señalar que la migración es un problema grave para su país.

“Es interesante porque yo sí voy a construir el muro porque si lo necesitamos. No puedes simplemente usarlo como eslogan de campaña, tienes que cumplirlo. Donald Trump estaba allí en un mitin y empezó a hablar sobre su promesa de construir el muro y eso obviamente no sucedió.

“Dice que no se puede simplemente obligar a que lo pague, que no hay un mecanismo legal para hacerlo. ¿No es lo que dijo en sus mítines de 2016?, yo estaba ahí”, declaró DeSantis, quien reprochó las excusas de Donald Trump para no cumplir esa promesa.

“¿Cómo lo hacemos? No basta con acudir a ellos y exigirles que paguen. Lo que debemos de hacer es imponer tarifas a todas las remesas que se envían a México y a otros países. Hay miles de millones de dólares que podremos recaudar para construir el muro fronterizo”, aseguró.