Padres de los 43 normalistas afirman que la división entre ellos afecta el caso Ayotzinapa

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aseguraron que la división que existe entre los dos grupos de familiares de los normalistas, a la larga les va a afectar, pues por un lado el grupo disidente solo quiere reparación del daño y dinero, mientras que los demás exigen los 800 folios para conocer el paradero de sus hijos.

En entrevista con La Razón , Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González, uno de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, mencionó que existe la posibilidad de que el Gobierno federal pueda crear una nueva versión o verdad de los hechos, y convenza al grupo de familiares disidentes de ello, para que puedan cerrar el caso.

Señaló que en la reunión del lunes pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el grupo que encabeza Felipe de la Cruz pidió al mandatario federal acudir al 27 Batallón para realizar una búsqueda, cuando en los hechos, el grupo que ha estado desde el inicio de las investigaciones y que comanda Vidulfo Rosales (abogado), Melitón Ortega y Emiliano Navarrete, solo exige la entrega de los 800 folios, que presuntamente se encuentran en poder del Ejército Mexicano.

“A mí y a otros padres nos estuvieron llame y llame los de Gobernación, pero les dijimos que no íbamos, ya que nuestras exigencias eran otras. Nos dijeron que iban a llevar un aparato para rastrear restos, pero nosotros no sabemos su función, por ello, no quisimos hasta que haya un especialista que antes nos explique”, sostuvo.

Exigen folios para conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Jorge Butrón

Indicó que lo más risible del caso, es que las esposas de ese grupo están con ellos, pues Felipe de la Cruz solo los “instiga” para pedir reparación del daño, ya que dijo, “es un ambicioso” y eso lo conocen todos los familiares de los 43; además, comentó que el Gobierno federal está usando a personas que no saben, para convencerlos de que el Ejército no participó, lo que calificó como “un show” el recorrido por el 27 Batallón.

Felipe de la Cruz fue expulsado del grupo de padres de los normalistas, debido a que los abandonó por pelear por una diputación local, lo que criticaron fuertemente; además, que se le liga desde hace meses con familiares del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Fue el 26 de julio de 2019, cuando los familiares de los jóvenes entraron por primera vez al 27 Batallón en Iguala, Guerrero; acompañados del exsubsecretario Alejandro Encinas Rodríguez y su equipo legal, encabezado por Vidulfo Rosales. Sin embargo, en ese entonces no encontraron nada relevante, ya que el objetivo fue el de abrir las puertas de las instalaciones castrenses, pues los padres acusaron desde un inicio que los militares fueron en parte responsable de la desaparición d ellos estudiantes.

Este miércoles, los familiares en encabezados por Felipe de la Cruz entraron a las instalaciones del Ejército por petición al Ejecutivo federal.

