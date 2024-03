Dominan el universo de redes, 409 mil mujeres

Actualmente en México dominan el universo de las redes sociales 671 mil influencers, tanto en TikTok como en Instagram, de los cuales 409 mil (60.9 por ciento) son mujeres, aunque según datos de Influencity, la agencia global encargada de recabar datos de las figuras de la escena influencer, “en México el contenido de los hombres es visto con mayor rapidez y mayores tiempos de atención”.

Para Shulamit Graber, speaker y tallerista internacional de la Clínica Resignify, colectivo terapéutico integral, lo anterior cobra gran fuerza, pues afirmó a La Razón que “en la actualidad, aunque habemos más mujeres influencers en México, los contenidos de hombres entran con mayor facilidad a la audiencia; es como si tuvieran una confianza en automático en ellos, pero realmente la representación e influencia actual en redes de las mujeres es mayúscula”.

México es uno de los países más poblados de la región de América Latina, pero con la menor tasa de influencers por habitante, ya que sólo 0.5 por ciento de la población se dedica a esta actividad, y de ese porcentaje, 39.1 por ciento lo conforman hombres.

Brasil es el país de América Latina con la mayor cantidad de influencers, con un total de 14.4 millones; Argentina ocupa el segundo lugar de este ranking, donde alrededor de 1.7 millones son de Instagram, según los datos hasta octubre del 2023, en los cuales México ya comienza a subir en número de creadores de contenido y los principales temas que se abordan son los relacionados con la conducta humana, series, compras, viajes y comida.

Actualmente, Kim Loaiza encabeza la lista de personalidades con mayor número de seguidores en TikTok México y otras redes sociales, pues con 63.9 millones no sólo es la más influyente de nuestro país, sino de toda Latinoamérica, siendo la séptima tiktoker a nivel mundial, con contenidos dirigidos principalmente a los jóvenes.

. Gráfico: La Razón de México

Para Shulamit Graber es importante “la influencia que actualmente tienen mujeres sobre otras mujeres; la palabra influencer debe hacerse honor, porque justamente es eso, influenciar sobre alguien positivamente. Yo no me veía como una influencer; sin embargo, el crecimiento de nuestras redes fue orgánico, fue una sorpresa llegar a tanta gente, soy una mujer de 60 años que no se imaginaba esto. Yo estoy contenta de poder influir en las mujeres, recibir mensajes que me digan que lograron salir de la violencia gracias a alguno de los post que publicamos”, refirió.

Para Soraya Fragueiro, social media strategist de ConnectAmericas, red social empresarial de América Latina y el Caribe dedicada a promover el comercio y la inversión internacional, la participación más activa de mujeres y adolescentes en contenidos “se debe en parte a un componente emocional que prima en cada acción que realizan en las redes sociales, incluso en las compras. Es por eso que muchas marcas e instituciones tienen estrategias para llegar directamente a las mujeres con mensajes que utilizan fotos emotivas, colores cálidos, lenguaje directo pero amable y videos con música pegadiza pero sofisticada”.

“Las redes sociales suponen el fin de las divisiones por género, ya que van a permitir desmantelar estereotipos degradantes que se ven hasta ahora en la publicidad tradicional y que distorsionan la imagen de las mujeres. En las redes, y a través de los contenidos de los influencers, cada vez más se evidencian actos de violencia, incluso hacia los vehículos de información favoritos de las audiencias”, refirió.

En México, una investigación de Intel revela que el 63 por ciento de las mujeres utiliza Facebook, Instagram y TikTok como vía de comunicación con sus amigos, y ocho de cada 10 mujeres y adolescentes prefiere el uso de las redes sociales para estar más conectada con otras personas mediante los chats. “Los hombres se inclinan más por la recopilación de información, y las mujeres a la creación de contenidos”.

Inai ve necesario garantizar un mundo digital seguro

Es imperativo trabajar para garantizar un mundo digital inclusivo, seguro y libre de violencia en contra de las mujeres, en el que se respeten los derechos humanos, coincidieron el comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá Méndez, y la comisionada Josefina Román Vergara.

Durante el foro Equidad digital: Explorando la intersección entre derecho, privacidad, tecnología y género, convocado por el organismo garante y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, en el marco del Día Internacional de la Mujer, afirmaron que el cuidado de las mujeres también ocupa un espacio en el mundo digital.

En la inauguración del evento, Adrián Alcalá Méndez aseveró que, en un mundo donde la tecnología desempeña un papel cada vez más crucial en la vida de las personas, es fundamental reconocer que su impacto no es uniforme especialmente para las mujeres, pues con frecuencia son víctimas de violencia digital y ciberacoso.

“Aunque hemos logrado avances normativos importantes, como la Ley Olimpia y la Ley Ingrid, que abordan la violencia digital y mediática contra las mujeres, aún enfrentamos desafíos significativos. Es esencial que estas leyes se implementen de manera efectiva y que logremos continuar trabajando para crear un entorno digital más seguro y equitativo para todas las personas”, planteó.

A su vez, la Comisionada Josefina Román Vergara, coordinadora del evento, sostuvo que el mundo digital refleja y agrava las desigualdades a las que se enfrentan mujeres y grupos de la población históricamente marginados, por ello, es urgente contar con marcos legales que aborden estas disparidades y aseguren el respeto de los derechos de las personas en general y en particular de mujeres y niñas, quienes padecen violencia digital.