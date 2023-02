Vinculan a proceso a Alejandro del Valle

Un juez federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México resolvió vincular a proceso a Alejandro del Valle de la Vega, presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas, mejor conocida como Interjet, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada.

A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR), dieron a conocer que el juez aceptó las pruebas en contra del dueño de Interjet, Alejandro del Valle, quien presuntamente no enteró a las autoridades fiscales sobre cerca de 12 millones de pesos que obtuvo de ganancias.

El Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte ordenó que Alejandro del Valle enfrente su proceso en libertad el proceso y sólo deberá presentarse cada mes a firmar el libro de procesados ante el Centro de Justicia, no salir del país y deberá entregar su pasaporte.

Del Valle tiene su residencia en Houston, Texas y es presidente de un organismo empresarial mexicano, vinculado a otras compañías establecidas en territorio estadounidense.

El juzgador también estableció que la FGR tiene cuatro meses para concluir la investigación complementaria y presentar los cargos que enfrentará el dueño de Interjet.

La compañía aérea comenzó a tener problemas desde 2019, cuando las pérdidas del ejercicio fiscal anterior la asfixiaron. Decenas de los empleados denunciaron malas prácticas laborales, como exceso de horas de trabajo, muy por arriba del promedio internacional, además de que acumularon varias semanas, e incluso meses, sin cobrar sueldos.

Interjet, que fue fundada en 2005, se convirtió en uno de los jugadores más importantes del sector, con una oferta de viajes de bajo costo y ofrecer un servicio completo de alimentación, bebidas y documentación a sus clientes. Sin embargo, esos beneficios que ofrecía a los viajeros se fueron acumulando como pérdidas en la empresa, se calcula que los adeudos de la aerolínea alcanzaron unos mil 250 millones de dólares.

La pandemia de Covid-19 vino a agudizar las carencias de Intejet, debido a una abrupta caída en el número de pasajeros, debido al distanciamiento social y el cierre de puntos de alta afluencia, como destinos turísticos. Durante este periodo, la compañía mandó a sus casas a decenas de trabajadores, pero comenzaron los problemas de incumplimiento de pagos.

Otro problema que enfrentó la compañía fue su flota de aviones que resultaban muy difíciles y costosos en reparaciones.

A pesar de las pésimas condiciones en que se encontraba la Interjet, Miguel Alemán logró venderle a Alejandro del Valle casi la totalidad de las acciones de la empresa.

Las deudas de la empresa incluían pagos fiscales no cubiertos con la Secretaría de Hacienda desde 2013, a pesar de eso, del Valle comprometió una inversión de 150 millones de dólares.

Alejandro del Valle enfrentó el año pasado otra denuncia, pero de carácter penal.

Su esposa lo acusó de violencia intrafamiliar, cargos por los que fue detenido y liberado cinco meses después, pero todavía no concluye el juicio.

Empleados a Aeromar: “¡Gracias por tanto!”

La quiebra de Aeromar, además de incertidumbre laboral y económica, también ha significado tristeza para decenas de empleados que formaron su vida profesional en la aerolínea mexicana que voló los cielos mexicanos por 35 años.

A tres días de su cierre oficial por un fuerte endeudamiento y el estallamiento de huelga que se dio el jueves, quienes laboraron ahí por años han comenzado a compartir lo que les representó volar con esta compañía aérea.

Yadira llegó en 2007 para formarse como sobrecargo y brindar atención a los miles de pasajeros que utilizaban la aerolínea para vuelos nacionales.

“Me abriste las puertas, me formé como sobrecargo y fuiste, para mí, la mejor escuela que pude tener. Creíste en mí y fuiste mi segunda familia; los ATR’S siempre me cobijaron con sus alas, siempre me llevaron a un lugar seguro; regresaba a casa a descansar y tomar fuerza para volver a subirme a esos avioncitos que me hacían soñar”, compartió en redes.

La auxiliar de vuelo cuenta cómo conoció a grandes amistades en “esa pequeña gran aerolínea” y la familia que formó junto a los demás compañeros de trabajo.

“Te vamos a extrañar tanto. Aún no lo puedo creer, tengo mi corazón apachurrado. Sólo puedo decir: GRACIAS POR TANTO”, concluyó la sobrecargo.

Homero Ramírez formó parte del personal operativo de Aeromar durante 12 años y, aunque dejó la compañía hace tiempo, también lamentó el cierre.

Las carencias, dice, se hicieron presentes desde antes, pero el trabajo entonces siguió adelante.

“Gracias a Aeromar, por brindarme la oportunidad de conocer, entender y amar la aviación y a los ATR, un avión muy particular el cual defiendo hasta la fecha de quienes lo llaman avioneta”, dijo.

Además de las afectaciones e incertidumbre laboral para empleados, el cierre de Aeromar también representó que algunas localidades del país corrieran el riesgo de quedar sin opciones aéreas para trasladarse a otras regiones.

Ejemplo de ello es Piedras Negras, Coahuila, cuya alcaldesa Norma Treviño Galindo comunicó que se buscarán opciones para garantizar los servicios aéreos del municipio.

La alcaldesa confirmó este viernes que será la compañía Aerus la que se encargue de brindar los servicios por ahora, pero pretende que entren más aerolíneas.

“Nos hubiera encantado que siguiera Aeromar, pero ellos traen problemas que no están a nuestro nivel y no podemos arreglarlo de alguna forma… y hay que buscarle, tener un plan b”, comentó.

El nuevo servicio operará únicamente con tres vuelos de nueve asientos cada uno, que trasladará a los viajeros a la ciudad de Monterrey.

“Estamos ya para cerrar ese trato y dé comienzo a estos vuelos que tanta falta hacen para Piedras Negras por su crecimiento, por todas las personas que viajan a la ciudad de México, a otros puntos… Vamos a movernos en otro sentido para que tengamos una aerolínea que supla la de Aeromar.

A la lista, también se sumaron los aeropuertos de Ciudad Ixtepec y Puerto Escondido, cuyas rutas de entrada y salida vía aérea eran cubiertas por Aeromar, pero ahora el cierre afectará su conectividad.