El duro letrero que deben poner en el PRI gracias a 'Alito', según Mario Delgado

Tras la salida de Adrián Ruvalcaba del PRI, Mario Delgado fue cuestionado sobre si el alcalde con licencia de Cuajimalpa o Alejandro Murat podrían sumarse a Morena, y aunque dijo que no está contemplado, lo que sí externó es que: “yo creo que ya tienen que empezar a poner un letrero en el PRI: ’el último que apague la luz’, porque todos los días hay decepciones, pues gracias a este héroe anónimo de la Cuarta Transformación que es "Alito" Moreno”.

Asimismo el líder morenista dijo que 2024, será una elección altamente judicializada, “seguramente vamos a tener, por parte de la oposición, tratar de ganar en la mesa de los Tribunales lo que no puedan ganar en las urnas”.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que, en el marco de las precampañas, las primeras encuestas publicadas siguen reportando una amplia ventaja de Claudia Sheinbaum y la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) sobre las demás fuerzas políticas.

TE PUEDE INTERESAR ¿Se te rompió un billete? Revisa desde tu celular si todavía sirve con esta app

“Estamos muy arriba. […] Entre 25 y 30 puntos de ventaja es el promedio que señala la mayoría de las encuestas. Esto para nosotros es una buena noticia. Pero no nos lleva a confiarnos, no nos lleva a cruzarnos de brazos. Las recibimos de muy buena manera, pero no bajamos el ritmo de intensidad”, subrayó.

En conferencia de prensa, el dirigente morenista destacó que mientras la unidad y la convicción de construir el segundo piso de la Transformación le dan la mayoría de las preferencias a Morena, tanto a nivel nacional como en los estados donde habrá elección a gobernador, las traiciones y desbandadas se hacen presentes en el PRIAN, particularmente en la Ciudad de México.

“La oposición con su ‘frente gelatinoso’ sigue haciendo agua, porque son pactos inconfesables. Se traicionan entre ellos. Acostumbrados durante tantos años para robar al pueblo, también se roban entre ellos, faltaba más. Y sus pactos, sus alianzas, son de intereses; son complicidades que llevaron a la imposición de uno de los líderes de la mafia inmobiliaria que está anidada en la Benito Juárez”, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR Adrián Rubalcava respalda ratificación de la 'fiscal carnal' y le llueven reproches

El líder del partido guinda agregó que la derecha mexicana no levanta en las encuestas debido a que presentan un programa que el país no necesita. Lo anterior, luego de que la precandidata del frente opositor celebrara la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina.

“(La precandidata) festejó el domingo la elección de Milei. Cómo se van cayendo las máscaras. […] Esas coincidencias que tiene la derecha mexicana con la ultra derecha en algunas partes del mundo y no les da vergüenza: lo presumen y por eso yo creo que les va tan mal en las encuestas, porque sin duda no es lo que nuestro país necesita”, argumentó.

En ese sentido, Mario Delgado afirmó que en México no hay riesgo de que exista un personaje como Javier Milei, debido a que el balance económico del actual gobierno es mucho mejor que el de los gobiernos neoliberales. “Tenemos una economía fuerte, dinámica, que favorece ahora a la mayoría, no era nada más como en los tiempos neoliberales. […] Hoy se tienen finanzas públicas sanas, se tiene inversión en la gente, se tiene una gran inversión en infraestructura y no hay ningún sacrificio en términos de crecimiento económico. Por el contrario, es un crecimiento incluyente: el mejor indicador es que hay 5 millones menos pobres en el país”.

TE PUEDE INTERESAR ¡Duerme calientito! Estos edredones cuestan menos de 500 pesos en Suburbia y aceptan INAPAM

Por otro lado, el dirigente nacional exhibió al precandidato de Movimiento Ciudadano, a quien catalogó de actuar como un político sin palabra, y mostró un fragmento de entrevista donde el aspirante naranja se compromete a no abandonar el gobierno de Nuevo León antes de terminar su mandato.

“Se presenta como ‘el nuevo’ pero hay jóvenes que tienen viejas mañas. Hay jóvenes que representan lo peor de la vieja política, que él dice que quiere derrotar, pero actúa como un político sin palabra. Y si no tienes palabra no tienes autoridad moral”, sentenció.

Por lo anterior, el presidente de Morena remarcó que la nueva política es la que impulsa la Cuarta Transformación. “¿Cuál es la nueva política? La que impulsa la Cuarta Transformación: la de no mentir, no robar, no traicionar; la de gobernar con honestidad y en favor de quién más lo necesita. Eso sí es nueva política; eso sí es nuevo en nuestro país; eso es lo que nos hace diferentes”.

Síguenos también en Google News

Leo