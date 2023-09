Contención de corcholatas, en recta final; Delgado pide paciencia y respeto

A pesar de las denuncias públicas por irregularidades y agresiones durante el levantamiento de la encuesta interna de Morena, las corcholatas han recurrido a la contención. “Desde que han dado inicio las encuestas no se ha denunciado formalmente, por el momento”, y “vamos a esperar los resultados”, de acuerdo con fuentes del equipo de Marcelo Ebrard.

Refirieron que no será hasta una vez terminado el proceso interno de Morena, en el que se definirá al representante del partido, que decidirán si referirán sus quejas o inquietudes ante los liderazgos de Morena o ante algún órgano de justicia externo.

Aunque de momento prefieren no dar declaraciones, “para no caer en violaciones electorales”, integrantes del equipo de Marcelo Ebrard, encabezado por Malú Mícher y Martha Delgado, afirman que, aunque han referido favoritismo por liderazgos de Morena hacia una corcholata, e incluso violencias a simpatizantes del excanciller, “no prevén denuncias de formalidad hasta no saber los resultados finales”.

Delgado refirió en días pasados que, aunque tienen comunicación constante con Morena el partido está sensible.

“Las respuestas que dieron respecto a las quejas del levantamiento de encuestas, y todas las incidencias, consiguieron que se amplíe la encuesta un día más, así como acrecentar las cadenas de custodia para vigilar el proceso a toda hora.

“Esa es la solución, hasta ahora, pero no hay una vía por nuestra parte de querer entorpecer la encuesta; todo lo contrario: estamos poniendo orden”, señaló.

Los colaboradores de Ebrard Casaubón refirieron que lo que han hecho llegar a su partido es solicitar un informe sobre una supuesta falta de boletas, así como carencia de urnas en ciertas zonas del país, y de personal representante de cada corcholata en el levantamiento de encuestas.

También denunciaron falta de confirmación sobre lugares específicos donde se supone que se levantaría la encuesta.

En entrevista con La Razón, Juan Cervantes, quien fuera candidato a diputado federal por el distrito 7 en Gustavo A. Madero y quien ahora es parte de los comités de Jóvenes con Marcelo, dijo que ellos documentan día a día temas de redes sociales, pero que Morena lo desestimó porque tienen que verificar que sean usuarios reales y no bots, y que eso lo harán terminando el proceso.

Dijo que ellos han estado cercanos a los informes y mensajes del excanciller y “todo es fundamentado, no son inventos, pero se debe respetar lo que indiquen los líderes del partido de Morena, y hasta ese entonces, todos nos organizaremos”.

Cervantes refirió que “el equipo de Claudia (Sheinbaum) obtuvo con mucha anticipación la información de los lugares en los que se levantaría la encuesta de Morena. Es extraño, ¿no? Claudia Sheinbaum sabe desde hace dos meses dónde van a encuestar a la gente, pero eso no pasará porque la dirigencia de Morena hace que escucha; pero, ¿es real?”.

El líder juvenil dijo que “en el relevo generacional del rumbo en los próximos años, hoy son jóvenes quienes mañana van a conducir el destino de nuestra nación y defenderla en todo el mundo; Marcelo es el único político con propuesta, más allá de las corcholatas, incluso del Frente (Amplio por México); él consiguió las vacunas para México y sí trabaja de manera cercana con los jóvenes”, apuntó.

Señaló que Jóvenes con Marcelo cuenta con sede en México y en Estados Unidos, y que debido a ello vigilarán muy de cerca el proceso. “Por ahora sólo tendremos paciencia, pero seguiremos documentando”, concluyó.

Morena reporta 80% de avance en sondeo

El dirigente de Morena, Mario Delgado, y Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, reportaron 80 por ciento de avance en el levantamiento de encuestas para elegir a la candidata o candidato a la Presidencia.

La dirigencia de Morena reiteró su llamado a continuar de manera ordenada el proceso y a no realizar “ningún tipo de activismo en favor de nadie: Ni llamadas de call center, ni perifoneos, ni pautas en redes, cadenas de WhatsApp, ni volanteos, pega de posters o pintas de bardas, debemos respetar el proceso”.

“Hoy cerraremos con el 80 por ciento de la muestra levantada y mañana llegaremos al 100 por ciento, tal como se esperaba conforme a la planeación, donde se aumentó un día por acuerdo de la Comisión de Elecciones”, detalló Mario Delgado.

Delgado adelantó que el próximo martes 5 y miércoles 6 se iniciará la apertura de urnas y el conteo final.

“No hay ni habrá resultados parciales, por lo que nadie puede adelantar información en ese sentido. Les pedimos paciencia y respeto a esperar el veredicto de la gente. Hoy cerraremos por encima del 80 por ciento de la muestra total y mañana llegaremos al 100 por ciento, es momento de ser pacientes”, comentó.

Asimismo, Delgado indicó “que el partido se encuentra ante un proceso sin precedentes, en la historia del país y tiene como objetivo conocer la decisión del pueblo de México sobre quién deberá continuar la Transformación iniciada por el Presidente López Obrador”.

El dirigente del partido refirió que la Comisión de Encuestas ha contado con todo el apoyo de la dirigencia, del Consejo Nacional y de miles militantes para lograr la tarea que implica este proyecto de continuidad de la transformación.

Concluyen: “Este proceso ha salido adelante gracias a que en todos y todas ha prevalecido el interés del proyecto sobre las aspiraciones personales. Debemos concluir exitosamente estas encuestas”.