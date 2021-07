Ebrard se apunta en plena mañanera; cualquiera puede, afirma Sheinbaum

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, confirmó ayer su interés de contender por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024; sin embargo, aclaró que no se distraerá de su actual encomienda.

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador diera el “banderazo” de salida a los integrantes de su gabinete que deseen participar en la contienda interna porque “ya no hay tapados”, Ebrard reconoció que el fin de semana sostuvo una reunión de amigos y colaboradores en Toluca, Estado de México.

te puede interesar Pide Monreal respetar tiempos de sucesión

“Les dije:’ hay que agradecer al Presidente que nos tome en cuenta. En segundo lugar, faltan dos años y medio. Dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo, seamos consistentes, perseverantes y leales’. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, estamos a la mitad del Gobierno, cuando eso llegue, estemos preparados para participar, de acuerdo a las reglas que en su momento se den”, afirmó.

Es verdad la información (que estoy interesado) y por eso se dijo, para que no haya especulación. Cuando lleguen (los tiempos) estemos preparados para participar

Marcelo Ebrard, Titular de la SRE

En la conferencia mañanera un reportero aprovechó el “Pulso de la Salud”, al que asiste de manera cotidiana el Canciller, para preguntar si eran ciertos los trascendidos en los medios sobre su interés de ser precandidato a la Presidencia.

“Es verdad la información y por eso se dijo, para que no haya especulación. Ésa es la posición en la que yo estoy, y mis colaboradores y amigos. No vamos a distraernos y vamos a seguir actuando con eficiencia”, aclaró ante López Obrador.

Dos horas después del “destape” de Ebrard para la candidatura presidencial en plena conferencia en Palacio Nacional, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que ella respeta mucho al Canciller y a todos los que han sido mencionados por López Obrador como posibles aspirantes.

Cualquiera tiene derecho a participar en esta encuesta, sea parte del gobierno federal o no. Pero en mi caso particular, estoy concentrada en la ciudad

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno

“Pues está bien, así como muchos otros, como lo ha dicho el Presidente, yo respeto mucho a Marcelo y a todos los compañeros y compañeras del Gobierno de México que ha mencionado el Presidente”, dijo, tras reiterar que en este momento está dedicada por completo a la CDMX.

Expuso que cualquiera tiene derecho a participar en la encuesta para elegir al candidato, sea parte del Gobierno federal o no. Asimismo, evitó dar una opinión sobre si el Canciller se adelantó o no en “destaparse”.

En la conferencia mañanera, López Obrador aseguró que no le incomoda que sus funcionarios comiencen a “destaparse” para buscar la postulación de Morena a la Presidencia en 2024; sin embargo, les pidió que cumplan con su función y atiendan sus responsabilidades que tengan como objetivo superior el bienestar del pueblo.

Que pongan por encima de sus intereses personales, por legítimos que sean, el interés del pueblo y de la nación, nada más eso, y adelante con absoluta libertad. Prohibido prohibir

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Que pongan por encima de sus intereses personales, por legítimos que sean, el interés del pueblo y de la nación, sinceramente nada más eso, y adelante con absoluta libertad. Prohibido prohibir”, aseveró.

Dejó claro que ya no son los tiempos del “tapadismo”, del “dedazo”, de las llamadas “cargadas” a favor de uno u otro aspirante a la Presidencia, como lo hacía en su época el finado líder de la CTM, Fidel Velázquez.

“Entonces, todos los que quieran participar, mujeres y hombres, están en su derecho, y ya dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo, de la designación, el dedo o aquellas frases célebres, legendarias de que ‘el que se mueve no sale en la foto’, u otras más ofensivas, de que ‘está flaca la caballada’. No, no, eso ya no”, dijo.

Admitió que no ha hablado con Ebrard sobre sus aspiraciones, ni con otros funcionarios del gabinete que quieran buscar la candidatura dentro de tres años, pues todos tendrán posibilidad de aspirar al cargo.

Con ‘piso parejo’, el pueblo de México será quien elija al candidato del partido guinda en el proceso electoral de 2024 mediante el método de encuesta

Mario Delgado, Líder nacional de Morena

“Todos tienen derecho a votar y ser votados, ya no hay tapados, ningún conflicto. Desde luego están cumpliendo todos con su responsabilidad, que es lo principal, servir al pueblo, pero ahí están trabajando en sus tareas, en sus funciones, lo están haciendo muy bien todos”, indicó.

Ratificó que hay relevo generacional en la 4T, pues “imagínense si no tuviésemos de quién echar mano, si el pueblo de México no tuviese opciones, hasta podría servir de excusa o de pretexto para justificar la reelección, y eso no. No debe de haber reelección. Sufragio Efectivo, no Reelección”.

Morena confirma encuesta para elegir aspirante

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que será a través del método de la encuesta como su partido definirá al candidato presidencial para los comicios federales de 2024.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer varios posibles presidenciables y de que el senador Ricardo Monreal adelantó que la encuesta sería el mecanismo de selección, el líder del partido guinda aseguró que habrá “piso parejo” y que el abanderado lo definirá el pueblo de México.

Aseguró que Morena se ha convertido en un partido ganador gracias a que sus candidatos han sido definidos por los ciudadanos, como se evidenció en los pasados comicios.

Por ello, indicó que las encuestas tienen un gran peso al interior de Morena y seguirán siendo el método para privilegiar la voz de la población.

“Las encuestas sin duda son el instrumento democrático de más peso en nuestro movimiento, dado que la fuerza de Morena está en la gente, en el pueblo organizado y hacer uso de ellas es la única manera que tenemos para continuar siendo el instrumento de lucha del pueblo de México”, declaró.

Delgado Carrillo aseguró que los aspirantes a algún cargo por Morena deben tener la claridad de que no luchan por puestos o privilegios, sino por un proyecto de transformación.

Con información de Magali Juárez