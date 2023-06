Ebrard delinea propuesta para definir al candidato presidencial de Morena

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo no desconfiar del método para seleccionar al candidato presidencial, pero pidió que sea una y no cinco las preguntas de la encuesta y que haya debate.

“Que sea quien encabece el comité para defender la Cuarta Transformación a nivel nacional y tú ya dices quién, eso es muy simple; No sé si ustedes hayan visto las encuestas que han propuesto. Creo que tienen cinco preguntas y cada una, vale diferente y la verdad eso no creo que vaya a ayudar mucho a la claridad ¿Para quién? para la gente, no para nosotros. Yo les propongo que sea una sola y está sencillo: una sola pregunta que haya debate”, propuso el canciller luego de participar en la conferencia “Nearshoring en México”, realizada en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Marcelo Ebrard dijo que la importancia del debate reside en que se pueden exponer las propuestas de gobierno y el sello que se pretende imponer a la siguiente presidencia de la República.

“Ya sabemos que todos, todas, defendemos a la Cuarta Transformación, perfecto, pero, ¿qué vas a hacer los próximos seis años?", dijo el canciller, quien puso como ejemplo el caso de Nuevo León, entidad en donde ahora se realiza una obra que está llevando el Gobierno federal, pero puntualizó que en el futuro habrá problemáticas que requerirán soluciones.

"Hay que decir: 'A ver, ¿qué obras vamos a hacer y qué pensamos sobre ese problema?'", señaló Ebrard Casaubón, quien puntualizó que "el debate tiene la gran virtud de que tú como ciudadano puedes ver en qué radica la diferencia o la propuesta de una o de otro”.

Asimismo, el canciller insistió en que también se debe dar la separación del cargo y una regulación en la propaganda que podrá utilizar cada aspirante.

Adelantó que esta será la propuesta que presente cuando sean convocados por la dirigencia nacional de Morena, la próxima semana, cuando hayan concluido los procesos electorales en Coahuila y el Estado de México.

DGC