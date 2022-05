Ebrard en EU: México no va a ser un país donde pase quien sea

Al término del Título 42 en mayo, medida implementada por Estados Unidos para no otorgar el asilo a migrantes que llegaban a su territorio debido a la pandemia, México no se convertirá en país de tránsito para cualquier persona, advirtió el canciller Marcelo Ebrard, tras señalar que no será posible reducir el flujo migratorio si no se invierte en la creación de empleos en Centroamérica.

“Lo que no vamos a permitir es que se asuma, con o sin el problema del Título 42, o lo que Estados Unidos determine, que México se convierta en un país donde pasa quien sea y no tengamos su identidad”, enfatizó el secretario de Relaciones Exteriores, en conferencia de prensa en Washington.

Tras las reuniones por separado que sostuvo ayer con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y con el secretario de Estado, Antony Blinken, Ebrard Casaubón agregó que se puede pedir refugio, asilo, o ser trabajador temporal, pero dejó claro que México no tiene libre tránsito a través de su territorio.

La gira de trabajo del funcionario mexicano se dio como parte del seguimiento a la conversación que el viernes pasado tuvieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, de cara a la Cumbre de las Américas que se realizará en junio próximo.

Respecto a la visita del canciller, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostuvo que Mayorkas habló de la estrategia de todo el gobierno de Estados Unidos para prepararse para el fin del Título 42, el próximo 23 de mayo de este año.

Estamos trabajando en estrecha colaboración para enfrentar lo que es un desafío migratorio sin precedentes en todo nuestro hemisferio y, de hecho, en todo el mundo, y la colaboración con México es absolutamente vital

Antony Blinken, Secretario de Estado de EU

“Hizo hincapié en la necesidad de que los países de la región administren sus respectivas fronteras, extiendan ayuda humanitaria a migrantes que califiquen y repatrien a quienes no califiquen para recibir ayuda”, indicó en un comunicado.

En cuanto a la reducción del flujo migratorio, Ebrard Casaubón aseguró que será muy complicado lograrlo si no se invierte, con un esfuerzo conjunto, para crear empleos en Centroamérica.

“Unificando esfuerzos, porque de otra manera no vemos que sea posible lograr una reducción importante en los flujos migratorios”, dijo.

Para lograrlo Ebrard mencionó que se propuso a los funcionarios norteamericanos celebrar una conferencia en Centroamérica en la que se establezcan metas para la creación de empleos en la región.

“Nosotros propusimos ahí, esencialmente, que hagamos una conferencia en Centroamérica para presentar el número de empleos que podemos crear en los próximos meses, ya no tanto los montos de inversión, sino cuántos empleos podemos crear”, detalló.

El canciller agregó que hay varias propuestas en el tema migratorio, pero mencionó que aún no están convenidas ni aterrizadas, aunque reiteró que en los puntos que coinciden son en que debe ser un esfuerzo regional y que debe haber una inversión importante para la creación de empleos.

También expuso que otro de los planteamientos que tuvo buena receptividad por parte de las autoridades estadounidenses es el referente al desarrollo de vías de carácter legal que posibiliten la movilidad laboral: “Si por un lado hay una demanda en Estados Unidos para que haya fuerza de trabajo, y por el otro lado no hay forma de hacerlo legalmente, pues entonces por eso crecen los flujos (migratorios) irregulares”.

El funcionario comentó que en el encuentro con Blinken y su equipo se concentraron en la próxima Cumbre de las Américas, en el que además fijaron la posición de México en la que se planteó que no debería de excluirse a ningún país.

“Lo reiteramos: deberíamos de buscar una nueva visión para América, tendiente a que podamos tener otras bases de relación más justas o mejores, más solidarias, más respetuosas en América Latina y el Caribe”, dijo el canciller. Ahí también se habló sobre la evolución del conflicto en Ucrania y sobre cómo puede afectar los precios de alimentos y otros productos.

“Cómo podemos trabajar juntos para la seguridad de todas las Américas, no sólo la seguridad militar, sino la seguridad alimentaria, en salud, en muchos campos”, agregó al tiempo de informar que se tuvo una tercera reunión con diversos representantes de instancias y dependencias del gobierno de Estados Unidos, que tienen que ver con prioridades de la Cumbre de las Américas.

Prevén esquivar a Texas con nuevo trazo del tren

El Gobierno federal estudia hacer un cambio en el trazo de enlace ferroviario entre nuestro país y Estados Unidos para que en lugar de pasar por Texas lo haga por Nuevo México, después de que el gobernador de la entidad estadounidense, Greg Abbott, causara retrasos en los cruces fronterizos en abril al ordenar inspecciones al transporte.

Diplomáticos mexicanos se reunieron ayer con el secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, y hablaron sobre una línea ferroviaria que une los puertos marítimos mexicanos en el Pacífico con el cruce de San Jerónimo-Santa Teresa en Nuevo México, a unos 36 kilómetros al oeste de El Paso, Texas.

Roberto Velasco, responsable de asuntos para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), escribió en Twitter que, en el encuentro con Mayorkas, se apostó por los “avances en infraestructura con Nuevo México que permitan generar alternativas inmediatas para el flujo comercial que hoy pasa por Texas”.

La semana pasada, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, fue más contundente sobre el proyecto de línea ferroviaria que uniría el puerto de Mazatlán, Sinaloa, con EU y Canadá.

“Creo que ya no vamos a usar Texas; vamos a buscar que se conecte a Nuevo México porque no podemos dejar todos los huevos en una sola canasta y ser rehenes de quien quiere utilizar el comercio como una medida política”, señaló.

Tras los acuerdos firmados por los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló el pasado domingo que el gobernador de Texas, Greg Abbott, extorsionó a mandatarios mexicanos para levantar las revisiones fronterizas que provocaron filas de vehículos de carga.

Visas humanitarias se disparan 182%; ven “plan de contención”

En el primer trimestre del 2021, la regularización de migrantes indocumentados en México aumentó 182.7 por ciento respecto al mismo periodo del 2021, mientras que la deportación de personas también aumentó, aunque nueve por ciento, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En su reporte más reciente, se detalla que en los primeros tres meses de este año se entregaron 23 mil 509 tarjetas de visitante por razones humanitarias, mientras que en igual lapso de 2021 fueron ocho mil 314. Destaca que la nacionalidad más beneficiada en 2022 por la entrega del documento es Haití, al registrar ocho mil 526.

En torno a las deportaciones, en los primeros tres meses del 2022 se dieron 26 mil 131, contra 23 mil 940 el año pasado.

Al respecto, Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras, dijo que no se conoce con certeza si la entrega masiva de visas humanitarias es una estrategia u otra cosa, ya que el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha sido completamente transparente.

“La entrega de visas es una muestra de la arbitrariedad de las autoridades migratorias, ya que, si bien hay un aumento, de todos modos ni siquiera son respetadas, pues se entregan para que las personas trabajen, se trasladen a otros estados, pero en cuanto son detenidos, otra vez los deportan a sus países de origen”, destacó.

La experta consideró que la política de entrega de visas es sólo una estrategia para detener la migración -que ha sido notoria en las caravanas migrantes que han salido durante todo el año desde Chiapas-, pues los indocumentados terminan el trámite, pero cuando recorren el país son detenidos o regresados, aseguró, no importando si tienen o no el documento legal.

Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, ha denunciado en repetidas ocasiones que los agentes del INM rompen las visas humanitarias en los operativos, las hacen perdedizas o se las quedan, para deportar a los migrantes que se encuentren en territorio nacional.

“De nada sirve que les den las visas, si en cuanto hay un operativo los agarran, sin importar que ya se encuentren regularizados o legales, pues los regresan a sus países de origen. Hemos sabido de muchos casos que les quitan sus documentos y los mandan a la frontera; de nada sirve que se las den, si se las quitan o rompen”, expresó el activista.

Incluso, denunció que a pesar de que hay una ley que protege a los menores, las autoridades los detienen, los ingresan a centros de detención y, finalmente, los deportan.

“En poco tiempo han salido seis caravanas. En videos, claramente se escucha a la delegada (del INM en Chiapas) Paola Rodas perversamente mentir a la comunidad migrante para llevarlos a resolver su situación migratoria, cuando en realidad sabe bien que sería un desperdicio”, aseveró.

Los mueven

El INM reubicó a dos mil migrantes de Centroamérica que se encontraban pernoctando en la Plaza de la República de Reynosa, Tamaulipas, a un albergue de ese mismo estado, con el objetivo de proteger a los niños que se encontraban ahí, así como salvaguardar la integridad física de los adultos.

La institución dio a conocer que donó colchonetas para el albergue provisional, que cuenta con las medidas de higiene y distribución de alimentos para una estancia digna de los migrantes, así como con servicios básicos para garantizar el interés superior de la niñez.

...Y las solicitudes de refugio aumentan 27%

Las solicitudes de refugio en México aumentaron 27 por ciento en los primeros cuatro meses del año respecto al mismo periodo de tiempo, pero de 2021, al pasar de 31 mil 522 a 40 mil 026, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar).

“Al concluir el primer tercio del año 2022, 40 mil 026 solicitantes de la condición de refugiado han sido registrados por la Comar en México, 27 por ciento más solicitantes que durante el primer tercio del 2021”, destacó en sus redes sociales Andrés Ramírez, titular de la dependencia.

Destacó que en apenas el primer tercio del año, ya han solicitado la condición de refugiado personas de 93 nacionalidades de todos los continentes. Además, las solicitudes de enero a abril, casi rebasan a todo 2020 —año con pandemia—, cuando se contabilizaron 40 mil 954.

Las nacionalidades que hasta el momento encabezan las peticiones de refugio son: Honduras, con ocho mil 848; Cuba, con ocho mil 445; Haití, seis mil 627, y Venezuela, cuatro mil 270 solicitudes. Otros países en la lista de trámites son Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Brasil, Senegal y Colombia.

Por otra parte, en 2022 se han revisado 10 mil 339 solicitudes del total, de las que se han resuelto como positivas seis mil 188, en este caso, quedan por revisar 29 mil 687, 74 por ciento del total.

Ramírez Silva señaló que debido al conflicto bélico en Ucrania, se observa un incremento de solicitantes de la condición de refugiado rusos y ucranianos en México, ya que de 2013 a 2021 solicitaron en promedio anual cuatro ucranianos y 10 rusos, mientras que en 2022, al cierre de abril, han solicitado 70 y 86, respectivamente, lo que demuestra que la guerra en ese país ha ido expulsando a sus ciudadanos.

Apenas hace unos días en reunión con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el funcionario aseguró que se piensa que este año pueden volver a romperse los récords de migración y refugio, ya que las condiciones en Centroamérica no han cambiado, y la gente busca la manera de salir.