México empuja por más acciones contra armas ilegales... y EU contra fentanilo

Con ayuda de mapas, el canciller Marcelo Ebrard exhibió en Washington, Estados Unidos, los condados de ese país, de origen y municipios mexicanos de destino de las armas que se trafican a México de manera ilegal, y reconoció que, gracias al Entendimiento Bicentenario, en un año se decomisaron 32 mil en la frontera.

Durante los trabajos del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos 2022, que se realizó en la capital estadounidense, expuso que ambos países tienen identificados los condados donde se vende la mayor cantidad de armas que cruzan ilegalmente su frontera sur. También se tienen identificados los municipios donde se ha incautado la mayor cantidad de armas ilícitas en territorio mexicano.

“Este es un mapa que veía yo hace un rato con el secretario (de Estado estadounidense, Antony) Blinken. Son todas las municipalidades de México donde hay armas que fueron fabricadas por empresas de la industria de armamentos de Estados Unidos, principalmente, aunque no sólo, y que nos está ayudando Estados Unidos a tratar de controlar. Esto es como se ve nuestro mapa, esta es la pandemia de armas que tenemos en México. Estos son los municipios de Estados Unidos donde se venden esas armas y si se ve, son los que están en color rojo”, explicó, ante funcionarios norteamericanos.

Mediante la colaboración binacional, se incrementó 40 por ciento la cantidad de armas rastreadas que pudieron tener un nexo con México, lo que permitió incrementar 300 por ciento el número de decomisos. Cifras estimadas por el Gobierno mexicano señalan que cada año ingresan, de manera ilegal al territorio, entre 500 mil y 800 mil armas.

El canciller aseguró que, durante el primer año de vigencia del Entendimiento Bicentenario, 32 mil armas no llegaron a las manos de delincuentes.

De izq. a der.: Rosa Icela Rodríguez, Marcelo Ebrard, Antony Blinken y Merrick Garland, en Washington, ayer. Foto: AP

“¿Qué se ha logrado en este año? Bueno, hay el decomiso de 32 mil armas. ¿Cómo lo vemos nosotros en México? Tenemos, por primera vez en años, una reducción de la tasa de homicidios más o menos del 9.2 por ciento. Si esas 32 mil armas estuvieran en México y no hubiéramos trabajado juntos, no tendríamos una reducción del 9.2 por ciento. Esas 32 mil armas significan 17 millones de cartuchos y cada cartucho de esos puede matar a alguien en México. Entonces, algo sumamente importante: no es sólo una cifra, son personas que estamos salvándoles la vida”, destacó el canciller al tiempo de señalar que la reducción en ilícitos alcanzada es significativa, pero fijó las metas gubernamentales para el próximo año.

“El año entrante, que logremos reducir esto, si reducimos esto, la violencia en México va a seguir bajando, 9.2 quiere decir muchas vidas, y si llegamos al 10 o al 15 por ciento, quiere decir otro tipo de ambiente, de paz, en México”, hizo votos el canciller Ebrard.

En un comunicado conjunto, a propósito del encuentro binacional, México y Estados Unidos reconocen avances en el combate a traficantes de personas: “En 2021, Estados Unidos enjuició a cinco mil 046 personas por contrabando de personas, un incremento de 23 por ciento en comparación con 2020, y detuvo a cuatro individuos sospechosos de estar involucrados en la muerte de 53 migrantes en San Antonio, Texas, en junio”.

Son todas las municipalidades de México donde hay armas que fueron fabricadas por empresas de la industria de armamentos de Estados Unidos (…) esta es la pandemia de armas que tenemos en México

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores

En materia de combate a las drogas, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, reconoció que todavía hay mucho por hacer.

“Necesitamos mejorar nuestros esfuerzos para interrumpir la producción y el tráfico ilícitos de fentanilo y los opioides sintéticos en general. El año pasado, aproximadamente 108 mil personas murieron en Estados Unidos por sobredosis, la mayoría por opioides sintéticos como el fentanilo”, dijo el funcionario.

Tanto Estados Unidos como México aumentaron los decomisos de drogas, principalmente cocaína y fentanilo. “En 2021, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) confiscó más de 20.4 millones de píldoras falsas y 15 mil toneladas de polvo de fentanilo, y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confiscó un promedio de más de 800 toneladas de fentanilo cada mes en 2021.

México, por su parte, amplió la lista de vigilancia a 72 sustancias de uso dual, facilitando el aseguramiento de más de 955 toneladas de precursores químicos durante la presente administración”, establece el comunicado de prensa.

En la reunión, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, advirtió que México y EU están obligados a trabajar de manera conjunta, porque hay una responsabilidad compartida para brindar seguridad a los ciudadanos en ambos lados de la frontera.

“Ambas naciones estamos obligadas al trabajo conjunto porque tenemos una responsabilidad compartida para combatir el crimen organizado transnacional que, de este lado, en Estados Unidos, produce muertes por sobredosis de drogas, y en México genera homicidios violentos, ligados al trasiego de enervantes”, apuntó la funcionaria mexicana.

Hizo un reconocimiento al gobierno estadounidense por respetar la soberanía mexicana y decidiera acudir a este encuentro en una situación de pares y socios estratégicos.

“Es una gran decisión por parte de este país. El Entendimiento Bicentenario nos ha permitido trabajar de manera coordinada y acordar esta colaboración, sin condicionamientos. Por eso, resaltamos que este instrumento suma a la pacificación de nuestros países o nuestro país”, expuso.

Al concluir los trabajos, se ofreció una conferencia de prensa en la que se puso en duda la participación de militares en labores de seguridad pública a través de la Guardia Nacional. Los reporteros cuestionaron que las Fuerzas Armadas han estado involucradas en violaciones graves a derechos humanos.

En respuesta, el canciller dijo que se entregó el mando a las Fuerzas Armadas para evitar que se corrompa ese cuerpo de seguridad; además, dijo el canciller, el sistema judicial mexicano blinda la actuación de la Guardia Nacional.

“México tiene uno de los sistemas más garantistas del mundo, oficialmente hablando. El que tú tengas a la Guardia Nacional no quiere decir que se van a violar derechos humanos; tenemos un sistema legal que hace imposible eso, y para convencerte te diría yo lo siguiente: ve el número de reclamos de derechos humanos que hay en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Guardia Nacional, y es mucho más bajo que cualquier policía del país, hoy en día”, concluyó.

En el encuentro participaron, por parte de México, el canciller Marcelo Ebrard; la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz.

Del lado estadounidense estuvieron el secretario de Estado, Antony Blinken; el fiscal general, Merrick Garland, y el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas.