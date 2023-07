Ebrard pide a Sheinbaum rechazar movimiento panista 'Ola Azul'; que se defina, dice

Marcelo Ebrard aseguró que, a reserva de la opinión de Claudia Sheinbaum, debe rechazar el apoyo del movimiento “Ola Azul” que anunció su creación para respaldar sus aspiraciones presidenciales, al sostener que "o estás en un lado o estás en otro, no puedes estar en los dos y ese apoyo pues no es bienvenido".

Luego de afirmar que de ninguna manera aceptaría apoyo de sus contrincantes de Acción Nacional, el excanciller cuestionó cuál sería la afinidad que tiene Sheinbaum con los panistas y el líder de esa "Ola Azul", Gonzalo Espina.

"O sea, ¿Cómo puede ser que estés promoviendo en un partido como Acción Nacional a una o uno de nosotros?, en este caso me preguntan por Claudia Sheinbaum, ya ella definirá su posición", dijo.

No hay empatía en Morena con el PAN

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ebrard aseveró que "hay que rechazarlo totalmente, es un engaño, ¿o cuál sería la afinidad con ella del PAN? No, sería la pregunta".

Insistió en que no hay empatía en Morena con el PAN respecto a sus planes, programas, acciones y lo que representan, "y por lo menos en mi caso no aceptaría ningún apoyo de ese tipo".

El pasado domingo, Gonzalo Espina anunció junto con otros panistas la conformación del citado movimiento para apoyar a Sheinbaum ante el descontento ocasionado por lo que, dijo, fue la imposición de Xóchitl Gálvez como abanderada por parte de la dirigencia albiazul.

Por otro lado, Marcelo Ebrard dijo que la senadora Gálvez Ruiz está en todo su derecho de solicitar seguridad si considera que está en riesgo su integridad, la cual seguramente no sería negada por el Gobierno federal.

Sin embargo, consideró que en los recorridos por el país donde ya lo hizo tres veces desde junio del año pasado que inició, no se ha sentido inseguro ni tiene algún temor.

"Yo no he sentido algún tipo de amenaza ni he solicitado seguridad, la verdad es que la gente es la que te protege", aclaró en respuesta a la senadora Kenia López Rabadán que advirtió el riesgo que corre Gálvez ante los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual, dijo, polariza a la ciudadanía.

"Quitándole el sentido electoral que puede tener porque tiene un sentido político-electoral, probablemente ese pronunciamiento, pues es una decisión de ella (Xóchitl) y de otras personas que si van a participar y desearan que se les dé seguridad, no creo que el gobierno se niegue a hacerlo, hay precedentes y se ha dado protección a muchas candidatas y candidatos", apuntó.

