Xóchitl Gálvez acusa intimidaciones por parte de morenistas en Oaxaca

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, reveló que fue objeto de agresiones e intimidaciones por parte de morenistas durante su visita a Oaxaca, por lo que les recomendó que se tomen un té de Tila.

En entrevista con los medios de comunicación, dijo que no existe necesidad de incurrir en ese tipo de agresiones, y explicó que la situación se presentó cuando ni siquiera estaba en un evento político, sino comprando artesanías.

'No hay necesidad de intimidar'

"Que nos respetemos, yo realmente lo que creo es no hay necesidad de intimidar, de violentar, yo sé que ellos gobiernan Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos y yo tengo derecho a hacer este recorrido y no sólo fue esto" comentó Xóchitl Gálvez.

La senadora del PAN dijo que: "Me fueron a agredir, yo estaba comprando artesanía, no estaba haciendo promoción política, no estaba dando folletos, no estaba pidiendo nada indebido, la gente se acercó a tomarse fotos, normal, porque me reconocen, porque les caigo bien, pues ni modo, les caigo bien y también me mandaron reventadores para sacarme de la feria", explicó.

La aspirante presidencial reiteró que no le tiene temor a debatir con Marcelo Ebrard, pero insistió que en este momento está concentrada en el proceso interno del Frente Amplio por México.

Mujeres #indígenas cuentan con sus manos sus sueños y anhelos en hermosos huipiles.



Gran diversidad de bordados, tintes y técnicas que muestran la riqueza cultural de #Oaxaca.#XóchitlVa #FírmaleX#MéxicoMereceMás pic.twitter.com/NFfjImV92Z — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 24, 2023

Morena gobierna a modo

Ante la pregunta sobre el proceso que realizó la mayoría legislativa de Morena en Oaxaca para disolver el Tribunal de Justicia Administrativa, respecto a lo cual la política hidalguense aseveró que ese es el modo de gobernar del partido guinda, con instituciones “a modo”.

"Eso es lo que quieren hacer con el país, quieren gobernar a modo, quieren usar las instituciones para destruir instituciones, al gobernador le molesta, con todo respeto, el hecho de que tuviera magistrados que él no hubiera nombrado, que pudieran ser un contrapeso a su gobierno, pero si él no pretendía robar por qué, pero a lo mejor hay algo por ahí en el pasado que le está preocupando.

Y añadió: "Entonces sí lo condeno totalmente, la forma en que se está haciendo, haberse brincado el proceso legislativo, la manera, es inaceptable y yo creo que eso se va a caer en la Corte, porque ya la Corte fue muy clara que se tiene que respetar el proceso legislativo, se acaba de caer el Plan B del presidente justo por haber violentado el proceso legislativo".

