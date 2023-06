Morena define el domingo método de elección



Marcelo Ebrard abre la partida por la candidatura de la 4T: renuncia a SRE Anuncia que deja el cargo el próximo lunes; afirma que sus propuestas se incluirán en convocatoria; agradece al Presidente orientación y cercanía; Monreal considera que el canciller se adelantó; antes, señala que el arroz no está cocido y puede haber sorpresas; en 3 meses, resultado de encuesta; la Jefa de Gobierno dice que no hay que comer ansias; llama a guardar tiempos; el secretario de Gobernación pide “serenidad y paciencia”; AMLO afirma que reunión de corcholatas y gobernadores fue para impulsar la unidad; no inclinará la balanza a favor de nadie, recalca