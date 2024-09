A echarle ganitas con lo aprobado

Y una vez que la reforma al Poder Judicial ha sido validada y declarada constitucional en las cámaras de Diputados y Senadores, los integrantes de la segunda tendrán una primera chamba contra reloj encima. Y es que resulta que deben emitir, en no más de un mes, la convocatoria a la elección de ministros y la primera tanda de magistrados y jueces. El problema es que se requerirían bases sobre las cuales partir, que hasta el momento no están del todo claras. A decir del morenista Gerardo Fernández Noroña es posible hacerlo y después sacar adelante las secundarias. Notoriamente no se trata de un problema menor. De hecho, nos comentan, es uno de los tantos retos que, se estima, tendrá la instrumentación de la reforma. Por lo complicado de la tarea y los reducidos plazos a los legisladores no les queda otra más que echarle ganitas con lo aprobado. Uf.