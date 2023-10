Eclipse solar 2023: ¿Para que sirve el listón rojo en embarazadas y qué le pasa al bebé?

En distintos fenómenos astronómicos hay creencias que se pasan de generación en generación, como es el caso de los eclipses y el listón rojo que deben usar las mujeres embarazadas cuando hay uno.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hay diferentes creencias sobre los eclipses. Los mayas le atribuían a estos un presagio de cosas malas.

"Los mayas tzotziles concebían a los eclipses como enfermedad de los astros, utilizaban dos términos, el primero cha’k’ak’al, para el sol y cham’u para la luna, el término cham hace referencia a estar enfermo, adolecer o morir. Por otro lado, los Quichés se encerraban en sus casas y prohibían ver los eclipses, pues paralizan los ojos y provocan ceguera, también mirar la luna causaría enfermedades", indicó la máxima casa de estudios.

¿Los eclipses solares afectan a una mujer embarada y a su bebé?

La UNAM señala que cuando ocurre un eclipse se ponen distintos amuletos, que pueden cuidar al cuerpo o la energía, tal es el caso de las mujeres embarazadas que se ponen un listón rojo amarrado a la pancita.

Esto con el fin de que, supuestamente, al ser un color caliente contrarrestan el frío del eclipse, es por ello que se usan metales con forma de cruz o llaves para protegerse de las fuerzas dañinas.

Por su parte, en las creencias mayas pensaban que si una mujer se rascaba, su bebé tendría manchas en la piel o un lunar.

En ese contexto, Gloria Delgado, del Instituto de Astronomía de la UNAM, indicó que es un mito, ya que no pasa nada a un bebé durante un eclipse. Esto lo reafirma el Instituto Nacional de Perinatología, porque indica que "científicamente no existe una relación entre los eclipses y las malformaciones o datos de riesgo para las mujeres embarazadas y sus bebés. El único daño documentado que puede ocurrir es en la vista por observar el fenómeno de manera directa y es para toda población, no sólo para las embarazadas".

