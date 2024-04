Ecuador no otorgará salvoconducto a México para salida del correísta Jorge Glas; obligación mexicana entregarlo

El conflicto diplomático entre México y Ecuador escaló este viernes, luego de que el país sudamericano anunció que no entregará el salvoconducto para que el exvicepresidente Jorge Glas abandone territorio ecuatoriano hacia suelo azteca, ya que el asilo diplomático que le otorgaron es ilícito y promueve la impunidad.

La Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado donde advirtió que el gobierno mexicano tiene la obligación de entregar a Glas Espinel, para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia de Ecuador que lo requieren por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, así como peculado.

Dejó en claro que la concesión de asilo diplomático de México a Gles, constituyen acto ilícito del Estado que lo concede, apoya una evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad.

Para el Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático al señor Jorge David Glas Espinel. En consecuencia, el Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno, ya que no procede en el marco de las referidas convenciones