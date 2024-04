Ecuador vulnera embajada de México en Quito; AMLO rompe relaciones

Policías de Ecuador vulneraron la embajada mexicana en Quito e ingresaron ayer de manera ilegal para detener al exvicepresidente, quien solicitó asilo a nuestro país y al que el Gobierno de Daniel Noboa considera un delincuente.

En un hecho sin precedentes y que representa la vulneración de acuerdos suscritos en tratados internacionales, los uniformados irrumpieron anoche en la sede diplomática, para extraer y detener al exvicepresidente, Jorge Glas Espinel, condenado en ese país por corrupción, que aguardaba en la sede diplomática desde diciembre y a quien ayer elGobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador había decidido otorgar asilo político.

A bordo de camionetas negras los policías llegaron a la embajada e ingresaron por la fuerza —algunos incluso hasta se brincaron el muro del inmueble—, mientras al exterior se desplegó un operativo con fuerzas militares armadas que custodiaron la salida de las unidades en las que fue trasladado el exfuncionario para ser presentado ante las autoridades.

Videos de la televisión local registraron la infructuosa intervención de Roberto Canseco, nombrado horas antes como encargado de la Embajada tras la expulsión y declaración como persona non grata de la embajadora Raquel Serur, cuando al aproximarse a paso veloz a las camionetas gritaba: “¡No puede ser!, ¡es un atropello, es contra la ley!”. Sin embargo, no consiguió frenar el avance de los vehículos e incluso se registró cómo un par de agentes lo detuvieron y sometieron sobre el piso.

físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México. A riesgo de mi vida, defendí el honor y soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así

Roberto Canseco, Encargado de la Embajada de México en Ecuador

En una breve entrevista posterior a este momento, Roberto Canseco denunció las agresiones recibidas en su intento por impedir el ingreso de las autoridades ecuatorianas y aseguró que esto quedaba fuera de toda norma internacional.

Relató que estaba a punto de salir y “de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche a la Embajada”. Calificó el hecho como “increíble”, ya que afirmó haber intentado defender la soberanía de México a costa de su vida, pese a haberse declarado “totalmente indefenso”.

“Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador, esto no es posible, no puede ser, es una locura… A riesgo de mi vida, defendí el honor y soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así”, señaló.

También manifestó preocupación por la integridad del exvicepresidente Jorge Glas tras la captura, pues planteó la posibilidad de que fuera asesinado

“Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy”, respondió a gritos.

Con las manos temblorosas y agitado, Canseco señaló que un hecho así no se había registrado “ni en los peores casos… Esto es algo totalmente inaceptable”.

Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que alberga a Jorge Glas, y conceder un asilo contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura

Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, Comunicado de prensa

En un comunicado posterior, el Gobierno de Ecuador acusó a la Embajada de México de abusar de inmunidades y privilegios que le fueron concedidos como una representación diplomática, al haber otorgado asilo al exvicepresidente, quien contaba con una orden de captura al momento de pedir refugio.

“Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que alberga a Jorge Glas, y conceder un asilo contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura”, señaló.

Subrayó que toda embajada tiene como finalidad servir como un espacio diplomático cuyo objetivo es el de estrechar las relaciones entre ambos países.

Sin embargo, señaló que ningún “delincuente” puede ser considerado un perseguido político y señaló directamente que Jorge Glas había sido condenado y cumplió su sentencia, pero contaba con una disposición de captura.

“Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningun delincuente quede en la impunidad”, añadió.

A pesar de esto, dijo tener respeto por el pueblo mexicano que comparte su sentir por la “lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países”.

Por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había solicitado a Ecuador un salvoconducto para Glas, recordando lo dispuesto por la Convención de Viena que permite, en su artículo IV al Estado asilante “el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución contra solicitantes de asilo político (y que) el Estado territorial” —en este caso Ecuador— debería respetar, así como estar “obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto”.

Sin embargo, el país sudamericano rechazó la petición para que el exvicepresidente viajara hacia suelo azteca y el asilo otorgado por México fue considerado ilícito y promovente de la impunidad.

La Cancillería ecuatoriana advirtió que el Gobierno mexicano tiene la obligación de entregar a Glas Espinel, para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia de Ecuador que lo requieren por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, así como peculado.

Dejó en claro que la concesión de asilo diplomático de México a Glas, constituye un acto ilícito del Estado que lo concede, apoya una evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad.

“Para el Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático al señor Jorge David Glas Espinel. En consecuencia, el Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno, ya que no procede en el marco de las referidas convenciones”, precisó.

La administración de Daniel Noboa argumentó su negativa de otorgar el salvoconducto en lo establecido en los artículos III, inciso segundo, de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, en las que son parte ambos países.

Antes de la irrupción, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que esperaba la notificación oficial de México sobre otorgar el asilo, pero recordó que remitió oportunamente la información de la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General sobre las sentencias condenatorias contra el exvicepresidente por los delitos de asociación ilícita y de cohecho, y la orden de captura en su contra por peculado.

Aunque la embajada no es considerada explícitamente parte de un territorio, en este caso el mexicano, está protegida bajo el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que ambos países ahora en conflicto suscribieron.

En dicho apartado se lee lo siguiente: “Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”.

Además, estipula que el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.

También se fija que los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

AMLO acusa hecho autoritario y rompe relaciones diplomáticas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció anoche el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador, luego de la irrupción de las autoridades policiacas en la embajada mexicana en ese país, para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien solicitó asilo diplomático.

“Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta”, indicó el mandatario en Twitter.

“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”, calificó.

Minutos después, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confirmó el rompimiento de las relaciones diplomáticas y más tarde anticipó que México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia, a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violación al Derecho Internacional.

Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

La Cancillería precisó en un comunicado, que “en consultas con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano, y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”.

En cuanto al cuerpo diplomático mexicano qen Ecuador, entre el que está la misma embajadora Raquel Serur Smeke, considerada la víspera como persona “non grata” por el gobierno de Daniel Noboa, la Cancillería indicó que ”pensábamos mandar un avión de la Fuerza Aérea, pero no sabemos si va a funcionar o habrá otros mecanismos de salida del personal. Exijo que Ecuador de garantías para cerrar la Embajada en Quito”.

Por la mañana, en la conferencia mañanera, López Obrador había señalado que México no rompería relaciones con Ecuador ni se expulsaría al embajador de ese país, luego de que ese gobierno declaró persona “non grata” a la representante diplomática mexicana, Raquel Serur, quien contaba con 72 horas para abandonar esa nación.

Informó que ayer salió un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traer de vuelta a Serur Smeke, e incluso manifestó que por el momento no sería traído Jorge Glas en este mismo operativo, pues se estaba en espera del salvoconducto de Ecuador.

“Di instrucciones para que nos ayuden las fuerzas armadas, la fuerza aérea y se traiga a nuestra embajadora. Raquel Serur, además es una gente excepcional, una intelectual de primer nivel, de la UNAM, filósofa, compañera de un gran filósofo, Bolívar Echeverría, ecuatoriano él, con una gran trayectoria de lucha social”, añadió.

Condeno enérgicamente la irrupción de la policía de Ecuador a la Embajada de nuestro país y las lesiones al personal diplomático. Nada justifica la invasión a nuestra Embajada

Marcela Guerra, Presidenta de la Cámara de Diputados

El mandatario mexicano explicó que observó en la televisión un acto “bastante publicitario” de parte de las fuerzas armadas ecuatorianas donde usan un exceso de fuerza rodeando la embajada de nuestro país en Quito, “con mucha prepotencia, pero así son los fachos”.

Ante esa situación, “lo que le pedí hoy a la secretaria de Relaciones Exteriores (Alicia Bárcena) que emita un comunicado y que se advierta a organismos internacionales de que debe de respetarse el derecho de asilo y nuestra soberanía para que no puedan allanar la embajada”, subrayó el mandatario federal.

Expuso que no está demás recordar que el derecho internacional permite que las embajadas sean como parte de nuestro territorio.

“El caso de la embajada de México es nuestra soberanía y no se puede allanar”, enfatizó López Obrador.

El miércoles, el Presidente dijo que en la reciente elección presidencial en Ecuador se estimuló un clima de violencia para impedir el triunfo opositor y favorecer el triunfo de Noboa. Hice referencia a lo que considero fue un acto de manipulación en el proceso electoral pasado de Ecuador”, aseguró.

Clase política cierra filas con el Gobierno

Luego de la irrupción de autoridades de Ecuador en la Embajada de México en ese país, la clase política nacional mostró su descontento, por la forma ilegal en que ingresaron a las instalaciones, violando, incluso, tratados internacionales

La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia (SHH), Claudia Sheinbaum, expresó su total respaldo y solidaridad al mandatario mexicano y repudió la irrupción violenta en la embajada de México en Ecuador, lo cual consideró “una afrenta a la diplomacia y el derecho internacional que es inadmisible”.

La abanderada de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo que se puede o no estar de acuerdo con la impartición de la justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, aseveró que la irrupción es un atentado contra la soberanía de México que no se puede tolerar, porque “es parte de nuestro territorio”.

Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, hizo “unfirme llamado a que el Gobierno de ese país reconsidere su actuar y retome la vía diplomática para resolver cualquier diferendo. El acto es una violación a la Convención de Viena y a la soberanía de México”.

En el mismo sentido, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, dijo que “nada justifica el uso de la fuerza, ni la invasión a nuestra Embajada”.

El excanciller Marcelo Ebrard aseguró que la acción de entrar por la fuerza a la Embajada, detener a un solicitante de asilo y vejar la soberanía nacional no tiene precedentes.

La senadora y excanciller, Claudia Ruiz Massieu, destacó que el ingreso de policías o cualquier otra fuerza a la embajada de cualquier país es una grave violación al derecho diplomático” y llamó a la comunidad internacional a condenar lo sucedido “en sus términos más fuertes”.

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, apoyó la decisión de suspender relaciones, mientras que su par del PRI, Alejandro Moreno, consideró que Ecuador pisoteó la inviolabilidad de la sede diplomática; a su vez, el senador Emilio Álvarez Icaza, expresó que no se puede apoyar un acto de esa naturaleza.