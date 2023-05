Eficacia de vacuna Patria genera dudas

Virólogos del país aseguraron que, si la vacuna Patria tiene el vector del virus original de Wuhan y no información de las nuevas variantes de Ómicron, es recomendable no aplicarla, ya que no tiene sentido que se apruebe, si no va a generar inmunidad.

“No tiene sentido tener un refuerzo con la variante original, pues es como leer un periódico de un día antes, ya que hace más de tres años que ese virus desapareció y no existe más. Se requiere un análisis; no se sabe si la van a dejar así o la van a actualizar, pues parece un objetivo de cumplimiento, más que de salud”, expuso el investigador Alejandro Sánchez Flores, integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica (CoViGen-Mex).

Detalló que hay puntos delicados de la vacuna, pues en primera, dijo, ya no tiene sentido el uso de emergencia, debido a que no se está ya en ese panorama. Además, las autoridades sanitarias no dieron resultados de la fase clínica tres, por lo que se desconoce si se va a seguir el proceso de bivalente o se deja para simplemente atacar el virus original.

“Es un sinsentido que digan que es una dosis de refuerzo, porque no tiene la información para las variantes actuales. Ahorita las pruebas señalan que tiene inocuidad, pero la eficacia se hace en la fase tres y eso es lo que no han presentado. No se puede decir si funciona o no, porque no existen las evidencias”, subrayó.

Bajo estas circunstancias, dijo, Patria tendrá un efecto inmunizador, pero no servirá como refuerzo, porque no tiene la información de las variantes actuales.

El investigador explicó que Patria tiene un vector de influenza aviar disfrazado de SARS-CoV-2, que tiene encima las proteínas del virus y no interacciona con las células; “simplemente es un virus no infectivo que el sistema inmune lo usaría para entrenarse”, consideró.

En el mismo sentido se expresó el epidemiólogo del Sector Salud Óscar Sosa, quien dijo esperar que México no haya gastado recursos en vano, en una vacuna que tal vez esté atrasada, y que lo haya hecho por cumplir, pues no hay hasta el momento un estudio que indique si va a funcionar como dosis de refuerzo.

Puso de relieve que cualquier vacuna que pretenda salir en estos momentos, debe apegarse a las nuevas variantes, pues de otra forma no va a funcionar.

“En lenguaje de virus, tres años es mucho tiempo, ya que cuando ingresa el virus a un ser humano ya cambió y evolucionó y por ello las mutaciones; por ello, se espera que Patria tenga las versiones de Ómicron”, apuntó.

Ahora en México hay un giro en el tema de ciencias que impacta en la salud, pues mientras haya política en la misma ciencia, los resultados serán muy pobres. Esa vacuna puede que ya esté rebasada

Alberto Campillo, Virólogo de la UNAM

Sosa hizo hincapié en que, en el mundo, los laboratorios están avanzando en dosis bivalentes, mientras que la dosis de Patria puede que haya sido creada con base en la cepa original, que dejó de existir hace años.

Alberto Campillo, virólogo de la UNAM, advirtió también que la vacuna Patria ofrecerá muy poca protección y sugirió que el tema de sacar una vacuna fue político, más allá de un asunto sanitario.

“Ahora en México hay un giro en el tema de ciencias que impacta en la salud, pues mientras haya política en la misma ciencia, los resultados serán muy pobres. Esa vacuna puede que ya esté rebasada”, anotó el especialista.