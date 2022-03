Caso Michoacán: policía mejor ni se acercó y apoyo llegó 3 horas tarde

En San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, pudo haber ocurrido un enfrentamiento durante el episodio violento del pasado domingo y no necesariamente una ejecución masiva, como se manejó en los primeros reportes.

El presidente municipal, José Luis Anguiano Partida, dijo a La Razón que antes de los hechos fue reportado un convoy de 20 camionetas que se aproximaba al municipio.

Agregó que 30 minutos más tarde fueron alertados por el arribo de este comando a la esquina donde se llevaba a cabo un velorio, sitio en el que “se encontró con otro grupo armado que estaba en ese momento ahí…la percepción que tuvimos en ese momento era de un encuentro entre presuntos delincuentes”.

“El reporte que tuvimos fue de un convoy armado que se aproximaba al municipio, a la cabecera proveniente de Jalisco, de mas o menos 20 camionetas. En 30 o 40 minutos nos hacen un segundo reporte en el que en la esquina donde se dan los hechos se encuentran el convoy que venía con otro grupo armado que estaba en ese momento ahí”.

Dijo también: “Ese camino que llega a nuestra cabecera también tiene salida hacia Jiquilpan… pudimos, en el momento dado pensar que solamente iban de paso y con lo que no contábamos es que se incrustaran en la cabecera y en ese momento se encuentran con otro grupo ahí, en esa esquina convergen los dos grupos”.

El gobernante insistió en que lo que ocurría en el lugar era un “encuentro” entre grupos, al decir: “Sin el apoyo de otras corporaciones era prácticamente imposible y era poner en riesgo a la sociedad en un momento dado de un intercambio de parte de nosotros con ellos; al final de cuentas, en ese momento el encuentro era entre ellos, en ese lugar”.

El edil sostuvo que el reporte fue atendido de inmediato por seis policías municipales, pero al verse rebasados en cantidad y armamento, se replegaron y avisaron a las autoridades estatales.

Alcalde de Marcos Castellanos

En tanto, el alcalde declaró a la agencia Quadrarin que sobre lo que ocurrió el pasado domingo “los datos que tenemos son los que hemos estado escuchando y viendo a través de lo que ha salido”.

Por su parte, el fiscal general Adrián López Solís, afirmó que los hechos produjeron por rencillas entre grupos criminales.

Explicó que en el lugar se velaba a Elisa “B”, madre de Alejandro “G”, alias El Pelón, miembro de una célula delincuencial que opera en esa zona del estado y a la cual abandonó para aliarse con otro grupo asentado en Jalisco.

Alejandro “G” tenía rencillas con otro criminal, cuya identidad no fue revelada y ambos se atribuían mutuamente la desaparición y homicidio de familiares.

El fiscal apuntó que ese criminal llegó al velorio y asesinó a El Pelón y otros acompañantes, cuyo número e identidad no se ha podido determinar, debido a que la escena fue alterada por los criminales, quienes lavaron el lugar y presumiblemente se llevaron los cuerpos de las víctimas en camionetas.

Agregó que en la escena del crimen hallaron una bolsa con restos de masa encefálica y otra con productos de limpieza, además de una centena de cartuchos percutidos de calibres 9 mm, 7.62, 5.56 y 45 mm.

El fiscal aseguró que los familiares de Alejandro “G” fueron llevados “por los criminales” a un domicilio y no hizo alusión a las personas que en un video aparecen contra la pared, por lo que no se sabe que pasó con ellas.

Investigación se hará con apoyo de la SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) envió un equipo especial a Michoacán para apoyar las investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos en un velorio en San José de Gracia el domingo pasado.

En una tarjeta informativa, la dependencia federal indicó que el propósito es sumarse a las tareas que realiza la Fiscalía estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la policía de Michoacán.

Para tal efecto, este lunes se realizó una mesa de trabajo en las instalaciones de la SSPC, en la que participaron funcionarios federales y estatales, entre ellos el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla.

Más temprano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en conferencia de prensa al episodio y dijo que, hasta ese momento, la Fiscalía de Michoacán no había confirmado el presunto asesinato de 17 personas en San José de Gracia y señaló que, de acuerdo con los reportes de la institución local, se encontraron evidencias de un enfrentamiento.

“Primero, esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos; sí hay evidencias de que hubo enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos. Se habla en las redes sociales de 17 fusilados, me llamó la atención por estas noticias, por lo mismo”, sostuvo en la conferencia de prensa mañanera.

Posteriormente, el gobernador Ramírez Bedolla reconoció que las autoridades llegaron tres horas después al lugar del hecho violento, sin que hasta la tarde de este lunes se hubiesen encontrado cuerpos de personas fallecidas.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, el mandatario dijo que también se está investigando por qué el reporte del ataque armado llegó de manera tardía.

“No hay cuerpos, no hay evidencias más allá de algunos casquillos y otros indicios”, remarcó.