Ponerse el saco... o la camiseta

Difícil aprieto, nos comentan, en el que pusieron a la directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Alejandra del Moral Vela, ayer, durante el acto oficial de bienvenida al presidente de Singapur, donde, dicen, la expriista y excandidata a la gubernatura del Estado de México se puso un saco que no era suyo. Y es que, nos explican, había un juego que los reporteros se traían en el evento, donde alguno gritó “traidora” a otra persona, también de la prensa. Y pues, bueno, dicen que Del Moral escuchó y se sintió agraviada, así que no se aguantó las ganas y, con el ceño fruncido, fue a reclamar: “¿Tienes algo qué decirme?”. Lo malo es que nadie pudo convencerla de que no era para ella y que ese saco no podría quedarle mejor que la camiseta que trae bien puesta desde que decidió unirse a las filas de la Cuarta Transformación. Uf. Por cierto que la Amexcid forma parte de los acuerdos de colaboración signados ayer con la delegación del país visitante.

