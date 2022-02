AMLO culpa a España por debate interno sobre reforma energética: Oposición

Legisladores federales de oposición coincidieron en que es un error poner una pausa a la relación entre México y España como lo propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el gobierno de ese país no tiene la culpa del debate interno que se está generando por la reforma energética y el actuar de empresas españolas.

En entrevista con La Razón, el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República, Manuel Añorve Baños indicó que el Ejecutivo culpa al Gobierno de España por el debate en torno a la reforma energética.

“Es uno de los mayores socios comerciales que tenemos; no es correcto que en una mañanera se mande un mensaje a nuestros hermanos españoles de pausas diplomáticas, pareciera que es culpa de España algún debate que se dando en México con la reforma energética, o bien con temas que están relacionadas a empresas españolas. ¿Qué culpa tiene el gobernó español de un debate interno que el Presidente viene encabezando?”, destacó.

leer más CFE compró 1.5 millones de toneladas de carbón en 2020

El legislador del PRI comentó no estar de acuerdo con esa propuesta, porque no se puede estar agrediendo a países hermanos como Panamá o España, y generar un embrollo de conflicto donde no es necesario. “Yo espero que las aguas lleguen a su nivel, incluso el Presidente creo ya tomó otra ruta, porque el conflicto no conviene a la relación. No se debe utilizar la mañanera para buscar conflictos aparte que se debe dejar todo al canciller para que él dirima diferencias”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, busca desviar la atención con la pausa en las relaciones con España, de las acusaciones que pesan sobre su hijo por la supuesta renta de una casa de un contratista de Pemex en Houston, Texas.

“Acción Nacional reprueba las declaraciones de López Obrador sobre pausar las relaciones con España, el cual es el segundo país que más invierte en México. Además, con esto el presidente abre un debate que no existe, con el único fin de distraer la opinión pública sobre las acusaciones de corrupción que pesan sobre su hijo José Ramón”, aseveró.

La panista dijo que la relación con España abarca servicios financieros, telecomunicaciones, energía, construcción, manufactura, turismo y autopartes, cuyas actividades no pueden ponerse en pausa solo por el capricho de un gobernante.

“Las declaraciones del día de ayer del presidente López Obrador son una vez más desafortunadas, fuera de control, con una evidente falta de tacto diplomático y se suman a las lamentables solicitudes de perdón a una nación con la que nuestra relación bilateral ha sido de cooperación y diálogo político de primer nivel”, indicó.

lemm.