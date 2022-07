Tras elección de 2012, AMLO pensó en renunciar a nueva candidatura presidencial

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que estuvo a punto de renunciar a ser candidato presidencial, luego de las derrotas que sufrió en 2006 y 2012, pero para que no celebraran en las colonias donde viven los conservadores y la mafia, decidió continuar en la vida política y postularse a 2018, donde la tercera fue la vencida.

“Pensé en renunciar a seguir luchando, más que nada a ser candidato iba yo a decir en el zócalo, después del 12 que había yo hecho lo posible que quería yo ser como el Presidente Juárez, como el Presidente Madero, el Presidente Cárdenas, pero que no había podido, o no había yo sabido hacerlo, porque no habíamos podido llegar y que dejaba yo de ser candidato; iba yo a luchar toda mi vida, pero ya no volvería a ser candidato, les confieso que escribí el texto, para que en el Zócalo en una reunión me despidiera yo, porque me molestaba mucho eso de que luchaba por el poder, por la ambición al poder, cuando siempre he luchado por ideales, por principios, lo pensé y dije ¡no!, vamos a seguir adelante si va a ser un acto de dignidad importante decir renuncio, pero va a haber fiesta en las colonias donde viven los conservadores, donde vive la mafia, van a hacer fiesta, van hasta a brindar”, recordó el mandatario durante su gira de trabajo por Chiapas.

Inauguración del Banco del Bienestar sucursal Ixtapa, Chiapas https://t.co/JH3EkGy2gi — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 8, 2022 Lo dicho por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador sobre este tema se encuentra en el minuto 28:00 de este video

Explicó que los fraudes, que asegura sufrió en las dos contiendas presidenciales, tenían como propósito, además de robarse la elección, provocar el desanimo de la población y desmoralizar a su movimiento para que ya no lo apoyaran.

Señaló que las presiones que ejercieron los periodistas y quienes “controlaban al país y se sentían dueños”, eran muy fuertes y lo orillaban a tomar una decisión de ese tipo. De acuerdo con el Presidente, no tenía un relevo que pudiera convocar a la unidad del pueblo, por eso determinó continuar en la lucha política.

“No es un asunto personal, son circunstancias y yo tenía la capacidad de unir al pueblo, de convocar al pueblo y no es fácil el relevo de un dirigente, entonces dije ¡vamos adelante! y fuimos a la elección del 18 y la tercera fue la vencida. Entonces nos llevó tiempo, pero se logró, porque fuimos perseverantes, no nos rendimos”, abundó López Obrador.

