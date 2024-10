Elección judicial: Insaculación pública inicia el sábado, anuncia Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, anunció que este sábado 12 de octubre se realizará la insaculación pública sobre los cargos de las personas juzgadoras que se elegirán en el proceso electoral de junio de 2025, una vez que se aprueben, vía “fast track”, las iniciativas enviadas por la mandataria Claudia Sheinbaum.

En tanto, la oposición de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) demandaron que el Ejecutivo y el Legislativo “no jueguen a las vencidas” con el Poder Judicial y tampoco se apresuren en votar iniciativas trascendentales para el país como lograr una justicia pronta, eficaz y expedita.

El senador de Morena dijo que las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral permitirán un marco mucho más sólido para llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros.

¿Qué es la insaculación?

La insaculación, explica el Sistema de Información Legislativa, es el procedimiento aleatorio de selección las y los ciudadanos que desempeñarán los cargos de funcionarios de casilla durante una jornada electoral.

¿Cuándo podrían aprobarse las reformas de Sheinbaum?

Recordó que, para el caso de magistradas y magistrados de circuito, jueces y juezas de distrito, la elección será escalonada, con la renovación de la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección del primer domingo de junio de 2025 y la parte restante en la elección federal de 2027.

En un mensaje en redes sociales, Fernández Noroña refirió que las iniciativas que entregó al Senado la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya fueron turnadas a las comisiones correspondientes.

“Espero que el miércoles por la tarde, a más tardar, valga la aparente redundancia, estemos en el Pleno aprobando estas reformas enviadas por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para enviarlas de inmediato a la Cámara de Diputados, a nuestra colegisladora, y sea también ley vigente con su aprobación” Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado

Reiteró que el Senado emitirá en tiempo y forma, la primera quincena de octubre, la convocatoria para que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten sus candidaturas . Además, explicó que quienes actualmente se desempeñan como personas juzgadoras “tienen pase directo a la elección, si así lo deciden”.

PRI reprocha manejo de la presidencia del Senado

Sin embargo, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, reprochó la manera en que se ha conducido y declarado en los últimos días Fernández Noroña, al denostar la justicia y la legalidad.

“Que sea más prudente. Las declaraciones que ha hecho últimamente no lo colocan como quien represente institucionalmente al Senado; no puede seguir denostando así, ni hablando así de la legalidad. Yo le pediría que sea presidente del Senado, que nos represente a todos. No estoy de acuerdo con las expresiones que ha hecho acerca de la legislación que tiene que ver con este tema”, afirmó.

Manifestó que tras las declaraciones de los morenistas de aprobar el miércoles las dos iniciativas, tan sólo 48 horas después de enviadas por el Ejecutivo, la priista opinó que está muy apretada su discusión. Expuso que el oficialismo “ha sido muy autoritario en decir vamos para adelante, no nos importa la ley”.

PAN pide dejar "de jugar a las vencidas" al legislar

Ricardo Anaya, senador albiazul, dijo, por su parte, que es precipitado analizar en poco tiempo las iniciativas de reformas a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, además de que se necesita conocer los términos en que resolverá la Corte el problema de constitucionalidad.

“No caigamos en el error de jugar a las vencidas. Que cada quien haga lo que le corresponde hacer, seamos sensatos, pensemos en el país y no perdamos de vista el objetivo que haya justicia justamente en México. Ese es el objetivo y, por supuesto, el llamado es a que dejemos de jugar a las vencidas con los relojes legislativos”, finalizó.

