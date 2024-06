“Elección, la más libre y limpia de la historia”: AMLO

El Partido Acción Nacional (PAN) está en su derecho de impugnar el proceso electoral del domingo, alegando supuesta intervención del Estado; sin embargo, fueron las elecciones más limpias y libres que han existido en la historia, desde la de Francisco I. Madero, aseguró el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien sugirió a sus adversarios “respirar profundo” y hacer una autocrítica porque “fue un fracaso rotundo” para el bloque conservador.

“Está en su derecho (el PAN), pero que la elección del domingo es la más limpia y libre que ha existido en la historia, posiblemente desde la elección del presidente (Francisco I.) Madero.

“Pienso que ellos tienen que respirar profundo, hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió, no caer en la autocomplacencia, es muy importante la autocrítica, es importante saber rectificar, es de sabios cambiar de opinión”, aseguró.

La candidata de la coalición del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, anunció que impugnaría el proceso debido a que había “muchas dudas y desconcierto” por los resultados que se dieron a conocer en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE, a pesar de que el domingo había reconocido su derrota, e incluso felicitó por teléfono a la ganadora Claudia Sheinbaum.

El mandatario federal dijo que tiene la conciencia tranquila de no haber intervenido en el proceso, como acusó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, tras el anuncio de que este partido impugnaría el proceso electoral.

“Vivimos en un país libre y no tenemos nada que temer; tenemos nuestra conciencia tranquila”, subrayó en la conferencia de prensa mañanera.

Aseveró, en su defensa, que “si yo fuese un ambicioso de poder, un político vulgar, estaría yo pensando en cuánto tiempo más voy a ser importante en la vida pública. No, ya cumplí mi ciclo. No hay que tener mucho apego ni al poder ni al dinero; la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia, con el prójimo, y sólo siendo buenos podemos ser felices”.

Aprovechó para decir que puede hablar del periodista del New York Times, Tim Golden, que “vino a calumniarnos por consigna. Que, si yo tuviese una vinculación con la delincuencia organizada, de cuello blanco, no podría hablar, no tendría autoridad moral”, apuntó.

Resaltó que los del bloque conservador señalan que no tenían contemplado que fuera tanto el número de votos y porcentaje a favor que obtuvo la abanderada de Morena, PT y PVEM, y así obtener también la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

“¿Dónde está la información?, ¿qué no estaban viendo encuestas?, ¿qué no estaban recogiendo los sentimientos del pueblo? ¿Quiénes son sus asesores, sus analistas? Esto tiene que llevar a una revisión profunda porque fue un gran fracaso para el bloque conservador y lo tienen que asumir así, aceptarlo; decir: ‘menospreciamos al pueblo de México’”, manifestó el Presidete.

Destacó que la guerra sucia en su contra en las redes sociales, de AMLONarcopresidente, no funcionó.

“Pensaron que eran como antes ciudadanos imaginarios, que bastaba una guerra sucia en medios nacionales e internacionales, que sólo con señalar en los mensajes en las redes sociales AMLONarcopresidente, repetirlo de manera automatizada, y con eso ya”, sostuvo.