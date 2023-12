Elección de ministra: suspenso hasta el último momento

Por primera vez en la historia político-jurídica del país, se perfilaba anoche que el Presidente de la República, de manera directa, designara a un integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que se frustró un acuerdo entre la mayoría de Morena y sus aliados con Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado para nombrar a una ministra. Al cierre de esta edición, se debatía el asunto en medio de una condición de suspenso, ante la ausencia de algunos legisladores, que facilitaría a la 4T reunir la mayoría calificada requerida para la designación.

Durante el día, Morena trató de construir infructuosamente un acuerdo para que los senadores de MC le sumaran los votos para elegir a la nueva ministra entre los perfiles de Bertha Luján, Lenia Batres y Eréndira Cruzvillegas. Pasada la medianoche, el pleno avaló el dictamen de idoneidad y elegibilidad con 69 a favor 37 en contra y cero abstenciones.

Las negociaciones de la mayoría legislativa, conducidas por el morenista Ricardo Monreal, fueron directamente con el presidente emecista, Dante Delgado, y ambos sostuvieron diversos enfrentamientos verbales en el transcurso de los trabajos legislativos.

Fue el mismo Monreal quien dio a conocer que “se cayó” el acuerdo con el que buscaban construir la mayoría calificada para nombrar a la nueva ministra.

Explicó que hasta el martes todavía se trabajaba en este convenio, que contemplaba revisar varios nombramientos, incluidos los de magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre otros.

“La negociación iba muy avanzada, por dos o tres nombres ya no se pudo procesar, para magistrados, pero ya hasta este momento están suspendidas las pláticas; lo que quiere decir es que no hubo acuerdos”, manifestó.

Explicó que será la primera ocasión en la que, por falta de consensos en el Senado, el Ejecutivo federal haga uso de su facultad constitucional para nombrar directamente a la nueva integrante de la Suprema Corte.

El coordinador de MC, Clemente Castañeda, señaló que si buscaron un acuerdo con Morena fue para que, con el nombramiento de la nueva ministra, también se atendiera la crisis en el TEPJF, pero acusó a la mayoría de negarse a la construcción de un convenio.

“Tenemos disposición de construcción, pero no puede ser unilateral; debe haber corresponsabilidad y reciprocidad, y la mayoría rechazó esa posibilidad. Acuso incapacidad de la mayoría para que, con sus votos, pudiéramos construir un acuerdo distinto y diéramos certidumbre en la integración de la Corte, pero también en el proceso electoral”, declaró.

Subrayó que, a diferencia de Morena, consideran que la crisis en el TEPJF pone en entredicho la certidumbre y la certeza de la elección del 2024, situación que, dijo, le conviene al partido guinda y al PRI, que es su comparsa: “Lástima que el PAN tenga hoy esos aliados”.

Desde temprano, cuando se dio a conocer la ruptura de las negociaciones, Dante Delgado arremetió en contra de la mayoría legislativa, al señalar una supuesta complicidad del guinda con la oposición para no asumir su responsabilidad para revisar lo que sucede en el órgano electoral.

“Quiero dejar constancia de la actitud arrogante que las dirigencias del PRI y del PAN, que casualmente coinciden con el posicionamiento político del dirigente de Morena. Alito (Alejandro Moreno), Marko (Cortés) y Mario Delgado están de acuerdo en no nombrar a los magistrados que le hacen falta, en mantener la crisis institucional en la que está sumida la Sala Superior (del TEPJF) y así tener el control de un tribunal que debe ser autónomo. ¿Hay alguien contento con la inestabilidad del tribunal?”, cuestionó.

Monreal Ávila admitió que “se cayó” el acuerdo, pero remarcó que debieron de haberlo concretado: “Usted (Dante Delgado) siempre ha sido un hombre de palabra, no necesitamos difundirlo ni publicarlo. Cuando nos ponemos de acuerdo, usted y yo, se cumple la palabra y eso lo debo reconocer, pero me parece un exceso que se intente, señor Dante, ahora con este desencuentro, echar la culpa a Morena que ya hay un PRIMor con un PAN sin brújula, no lo acepto”.

En un último intento para lograr acuerdos, el zacatecano incluso planteó la posibilidad de que se convocara a un periodo extraordinario para sacar adelante los nombramientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

Sin embargo, el coordinador del guinda, Eduardo Ramírez, descartó esa opción y dijo que la decisión de la Corte recaerá en el Presidente López Obrador, mientras que los nombramientos del TEPJF se irán hasta febrero del 2024.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acusó que la reacción de MC se debió a lo sucedido en Nuevo León, con la gubernatura de Samuel García.

“Se atravesó un momento político electoral con la caída de la candidatura de MC; las propuestas cambiaron, la reconfiguración en los grupos parlamentarios también y, al no encontrar un punto de coincidencia, no alcanzamos la mayoría calificada, se va a discutir el día de hoy (ayer), pero será una prerrogativa del Presidente”, declaró.

Lamentó que los emecistas privilegiaran el coraje político-electoral, pero remarcó que “Morena llega a un momento donde, con las posibilidades que tiene en 2024, nadie nos va a llevar a las cuerdas”.

Ante las acusaciones en contra del PRI, el dirigente nacional, Alejandro Moreno, declaró que MC es el “esquirol de Morena” y calificó de “grotesco y dantesco” lo que hace “fosforena”.

“Ahorita escuché al senador Dante Delgado, de MC, de ‘fosforena’, porque, como ya ven ahora, MC pues es Morena, es de esquiroles de la calle; son unos cínicos; o sea, es increíble el cinismo, ridículo, grotesco y dantesco lo que está haciendo el grupo parlamentario de MC, haciendo el juego a Morena”, manifestó.

Aunque se difundió la versión de que los senadores priistas no asistirían a la sesión, Alito aseguró su asistencia y, posteriormente, ya en el debate, la senadora Claudia Anaya anunció que decidieron anular sus votos para “no ser cómplices de la colonización de la SCJN y no seguir acompañando el acuerdo a quien no quiere hacer acuerdos de gran calado”.