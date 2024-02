Elección, plebiscito para saber si sigue 4T: AMLO

Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la próxima elección del 2 de junio es un referéndum en el cual el pueblo decidirá si continúa la Cuarta Transformación o que “regresen los corruptos de antes”.

“Esta elección próxima es un referéndum, un plebiscito: ¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate”, señaló ayer, en la conferencia de prensa mañanera.

Añadió: “¿Quieres que continúe la transformación? No, no quiero, ya no quiero tener un Presidente como López Obrador, vinculado al narco. No ven cuántos mensajes se difundieron sobre eso, millones. ¿O quieres un Presidente obediente al servicio de la DEA, un servidor afanosito de los potentados de México? Quiero alguien que sea sensato y que no esté diciendo de que no hay clases (sociales). Cómo no. No somos iguales”, refirió.

Destacó la importancia de la próxima elección federal, en la que dijo que le tiene mucha confianza al pueblo de que tomará la mejor decisión en las elecciones.

“Yo le tengo mucha confianza a la gente, al pueblo de México, la verdad, la verdad es excepcional y ahora más porque se está empoderando, no sólo por cuestiones de que está sintiendo que se le toma en cuenta y ellos deciden”, dijo.

Respecto al caso del regreso de Manlio Fabio Beltrones a la política como candidato al Senado, el mandatario federal opinó que está en su derecho de hacerlo y rechazó polemizar sobre el tema.

Sin embargo, recordó que Beltrones Rivera era el presidente de la Cámara de Diputados cuando lo destituyeron como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, mediante juicio político, en un acuerdo entre PRI y PAN por el caso de El Encino.

Más tarde, durante la inauguración de las instalaciones del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED), López Obrador afirmó que no hay de qué preocuparse porque seguirá la Cuarta Transformación, y quien lo sustituya es una persona honesta y humana.

Desde el corazón del barrio bravo de Tepito, el mandatario federal refrendó que es maderista y de ninguna manera está a favor de la reelección.

“Hay quienes dicen, piensan, qué va a suceder después. Me faltan siete meses (…) No (a la reelección) Me voy a ir, soy maderista. Sufragio efectivo, no reelección. No hay que preocuparse por el futuro, porque el porvenir va a venir acompañado de la justicia, va a continuar la transformación”, mencionó.

En su mensaje, sostuvo que “quien me va a sustituir tiene la misma manera de pensar, es una persona humana. Quien me va a sustituir no puede ser, estoy seguro, que va a ser mucho mejor”.