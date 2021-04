Elecciones 2021: Mario Delgado pide salir a las calles en campañas

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a la ciudadanía a salir a las calles y recorrer casa por casa, para defender la esperanza y lograr que la transformación llegue a todo el país, a un día del arranque de las campañas electorales en el país.

“La esperanza es posible cuando ponemos en el centro de las preocupaciones de lo público el interés general, cuando se gobierna y se legisla pensando en el bienestar de la gente. Morenistas de todo el país: es momento de defender la esperanza”, destacó en un comunicado.

El morenista exhorto a la militancia a no traicionar los valores de Morena de no mentir, no robar ni traicionar al pueblo, pues solo de esa manera se puede llegar a lograr el cambio verdadero, erradicando la corrupción que existe en el país.