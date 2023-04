Elecciones Edomex. PRI rechaza cambiar fecha de debate con Delfina Gómez; Del Moral se presentará con o sin contrincante

Los líderes de la coalición Va por el Estado de México rechazaron el cambio de la fecha del debate entre las candidatas a la gubernatura y anunciaron que Alejandra del Moral estará presente el 20 de abril con o sin Delfina Gómez.

Luego de que la abanderada de Juntos Hacemos Historia propuso modificar la fecha del encuentro para que se realice el 28 de abril, solicitaron al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que se mantenga la fecha que previamente se había pactado.

“Delfina está cooptada por quienes coordinan su campaña, padece violencia política de género a manos de su propio equipo, está sometida y en silencio; a ella no la dejan decir nada, espero que pronto le den oportunidad de participar en eventos, de dar entrevistas, de asistir a debates, la gente del Estado de México merece conocer sus ideas”, manifestó el dirigente estatal del PRI, Eric Sevilla.

Delfina “teme” al contraste de ideas, acusa PRI

En conferencia de prensa, voceros del tricolor sostuvieron que es evidente que Delfina Gómez le tiene miedo al contraste de ideas y al voto informado de la ciudadanía.

“A ellos les da miedo que la gente se dé cuenta que Alejandra tiene las mejores propuestas, ideas, conceptos, una plataforma electoral bien definida, contrastada, definida, le da más miedo a Delfina porque Horacio [Duarte] no podrá estar para contestar las preguntas”, manifestó Sevilla.

Por ello, apuntaron que, si la propuesta de sus opositores es que haya un tercer debate, es bienvenido, pero que si Gómez no se presenta el día 20, entonces Alejandra del Moral aprovechará para exponer sus propuestas .

“Ojalá [Delfina Gómez] se presente el día 20; en la alianza vamos a defender el acuerdo de la autoridad electoral, porque [del Moral] propone el día en el que más mexiquenses pueden seguir el debate. Delfina busca que el debate se lleve a cabo la noche del viernes, previo al puente del 1 de mayo y en el mismo día en el que se va a llevar un concierto en la Ciudad de México, nuestra candidata va a estar aquí, presente el día 20, a la hora convenida, llegue o no llegue la señora de enfrente, ojalá se les quite el miedo y decidan llegar, ojalá se les quite el miedo y decidan llegar, esperamos que dejen que la gente pueda comparar y decidir mediante un debate”, remarcó el líder priista.

Cambiar fecha de debate en el Estado de México, una cobardía: PRD

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano calificó como “cobarde” a la aspirante al Gobierno del Estado de México por Morena, Delfina Gómez, luego de que se dio a conocer que desea cambiar la fecha del primer debate electoral.

A través de sus redes sociales detalló que la candidata de la alianza Va por México conformada por PRI, PAN y PRD, Alejandra del Moral, ganará cualquier debate que en el que participe .

“Nuestra candidata Alejandra del Moral va a ganar el debate el día y la hora que quieran. Es un acto de cobardía que la aspirante de Morena no quiera debatir, tiene miedo. Desde Chalco le decimos que la alianza Va por el Estado de México avanza con paso firme, estamos en una coalición ganadora”, dijo.

