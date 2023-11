Elecciones 2024: ¿Hasta cuándo tengo para renovar mi INE?

En caso de que estés por cumplir 18 años o si deseas reponer tu credencial del Instituto Nacional Electoral o reemplazarla por vigencia para participar en los comicios electorales del 2024, la información dada a conocer por el propio instituto, te será de mucha utilidad.

Las fechas para renovar tu INE son de todos conocidas y debes ser consciente que, en caso de que no realices el trámite, no podrás ejercer tu derecho al voto para elegir a la o al presidente que suceda en el poder al mandatario actual en México, Andrés Manuel López Obrador. Que no se te pase.

¿Cuáles son las fechas límite para renovar tu INE?

Las y los consejeros electorales aprobaron en su momento por unanimidad los lineamientos que establecen términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales del Electorado para las elecciones del 2024.

Refiriéndose a esas elecciones 2024, se establecen cinco trámites de renovación de tu INE, además de las fechas límites de dichos procedimientos:

Cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia: 22 de enero.

​Inscripción al Padrón Electoral de quienes cumplen 18 años (entre el 1 de enero y el 2 de junio de 2024): 22 de enero.

​Reposición por robo o extravío: 8 de febrero.

​Recoger las credenciales que se tramiten: 14 de marzo.

​Reimpresión: 20 de mayo.

Credencial para votar. Cuartoscuro

¿Qué pasa si mi INE vence el 1 de enero de 2024?

Apenas en mayo de este año, el INE informó que 5.2 millones de personas tienen que actualizar su credencial para votar, pues su vigencia concluye este 1 de enero de 2024.

De acuerdo con el Informe estadístico del reemplazo de las Credenciales con Vigencia 2023, del total de esas credenciales, el 53.7 por ciento corresponde a mujeres y el restante 46.3 a hombre.

Recuerda que es necesario que tu credencial sea vigente para poder votar el 2 de junio de 2024 en las elecciones presidenciales. De lo contrario, no podrás ejercer tu derecho al voto.