El Instituto Nacional Electoral (INE) definió por sorteo que los ciudadanos con la letra A, que hayan nacido en marzo y abril serán convocados para formar parte de las mesas de directivas de casilla en las elecciones del 2 de junio.

Durante la sesión del Consejo General, se llevó a cabo el sorteo de la letra, ya que en diciembre pasado se determinaron los meses de los que se elegirán a los ciudadanos.

Insaculación de los funcionarios de casilla será el 6 de febrero

El presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, Martín Faz, expuso que con base en estos dos criterios la insaculación de los 12.8 millones de personas que serán convocados para participar en las mesas directivas de casilla se realizará el martes 6 de febrero, a los cuales se les notificará que fueron sorteados entre el 9 y el 31 de marzo.

El consejero electoral destacó que a pesar de que actualmente este ya es un procedimiento común, la convocatoria de los ciudadanos para recibir y contar los votos es uno de los mecanismos que ha contribuido a la transición democrática en México.

“Si existe una figura en la cual pudiéramos concentrar el principio de nuestra transición democrática, no tengo duda que sería la del funcionario de mesa directiva de casilla, la ciudadanización de las Mesas Directivas de Casilla no puede comprenderse si no es a través de la apropiación por parte de miles de mexicanos que sin formar parte del gobierno en un acto de notable civismo conforman las casillas para recibir y contar los votos. La sencilla idea de que sean ciudadanos independientes los que estén a cargo de contar los votos el día de la elección nos ha requerido la estructuración de uno de los procesos más complejos”, expresó.

