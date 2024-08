¿Elecciones?, ya se verá

La preparación de las elecciones en los municipios chiapanecos de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal avanza, aunque no se puede decir con certeza en este momento que dichos comicios no pudieran nuevamente suspenderse por situaciones de seguridad. Y es que en la entidad recién acaba de ocurrir el caso de personas que resultaron desplazadas hacia Guatemala por problemas de enfrentamientos violentos entre grupos criminales que se encuentran en disputa en la región. Fue la consejera Dania Ravel la que aclaró que si no existen las condiciones de seguridad para que se puedan llevar a cabo los trabajos de organización de las elecciones y el desarrollo de las mismas “simplemente no se van a poder llevar a cabo, como no se llevaron a cabo en el proceso electoral ordinario”. Ante una situación que no sólo ha prevalecido fuera de control desde hace meses, sino que ha escalado, ser prudente es lo más aconsejable, nos comentan.