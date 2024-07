La electoral, en otro momento

Así que de que la maratón de dictaminaciones que la mayoría de la 4T tiene previsto efectuar en San Lázaro, para que la siguiente legislatura en la que Morena tiene previsto tener mayoría absoluta pueda aprobarlas, hay que irle quitando algunos kilómetros. Y es que resulta que una de las iniciativas que se tenía previsto dictaminar, que era la político electoral, ya no será avalada, ha informado el coordinador del guinda, Ignacio Mier. Con ello, la reforma que tenía previsto cambiarle el nombre al Instituto Nacional Electoral para denominarse Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, reducir el financiamiento público de los partidos políticos y desaparecer las plurinominales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ya no será sometida a trámite. Ha dicho también que no hay prisa sobre la reforma que desaparece a los autónomos, aunque habrá que ver qué ocurre con ésa, porque la intención sería aprobar “la mayor cantidad de dictámenes”. Pendientes.