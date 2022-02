El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la necesidad de hacer una “pausa” en las relaciones con España, como parte de un reclamo a las empresas de ese país que, dijo, han saqueado a México, ante lo cual el canciller español, José Manuel Albares, pidió una explicación sobre cuál es el significado de las palabras del mandatario.

“Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista; sí queremos buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben”, manifestó el Presidente en conferencia de prensa.

Desde Palacio Nacional, destacó que las empresas energéticas españolas se beneficiaron durante los sexenios de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, resaltó que ahora, en su Gobierno, la relación con empresas españolas no es buena y agregó que no le molestaría que ésta se tardara en normalizar.

“Yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, lo saqueaban”, recalcó.

El titular del Ejecutivo expuso que el pueblo tiene derecho a la información, por lo que es importante que se conozca que la postura de México con España obedece al “saqueo” que las grandes compañías mantuvieron en las últimas décadas.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Entonces, como que necesitamos un respiro, no hay que enojarse; es nada más irnos despacio, ya lo dije, una pausa; nos conviene un tiempo”, expuso al tiempo de agregar: “A lo mejor, ya cuando cambie el Gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté aquí, que no fuesen igual como eran antes.”

Aclaró que las inconformidades son con las empresas españolas y con los de la cúpula del poder económico y político, pero no con el pueblo de España, “porque es un pueblo que merece todo nuestro respeto, porque es un pueblo trabajador, un pueblo extraordinario, un pueblo bueno”, expresó el Presidente.

Al ser cuestionado si pediría la “pausa” de manera formal, respondió que eso no lo podría hacer porque recibiría críticas de los expertos en materia exterior, de diplomáticos y de los medios de comunicación.

“Ahora que me están preguntando sobre la relación con España, pues ahí están las denuncias hechas. Y no se trata, pues, de pelearnos. Cuántos españoles vinieron a México, muchos niños y mucha gente preparada que contribuyó al desarrollo de este país y que tienen todo nuestro respeto, y los españoles de allá, todos. El asunto es arriba”, añadió.

En respuesta, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, señaló que verificará las declaraciones del Presidente de México para saber “qué ha querido decir” al plantear una “pausa”.

“Voy a verificar el alcance de estas declaraciones que, entiendo, se han producido en un entorno informal y no responden a una posición oficial o un comunicado oficial”, dijo Albares tras asistir a una reunión conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores y Sanidad de la Unión Europea en Lyon, Francia.

“Habría que preguntar al Presidente (López) Obrador qué ha querido decir”, recalcó el jefe de la diplomacia española.

Al retomar las palabras de López Obrador, Albares resaltó que los dichos del Jefe del Ejecutivo federal “no concuerdan” con sus últimas declaraciones.

“Las relaciones entre México y España son una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales. El gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración así”, puntualizó el ministro español.

Además, recalcó que el gobierno de su país defenderá sus intereses en cualquier circunstancia y ante cualquier país.

José Manuel Albares sostuvo que las relaciones empresariales entre ambos países mantienen flujos de inversiones que son cada vez más productivas.

“Lo que demuestran las relaciones empresariales es que los flujos de inversiones en ambas direcciones no hacen más que incrementarse. Lejos de la pausa, de lo que estamos hablando es de un incremento de nuestras relaciones empresariales”, finalizó.

El dato: El exembajador de México en EU, Arturo Sarukhán, criticó el planteamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre poner una “pausa” a las relaciones con España

...Y encabeza 109 aniversario de Marcha de la Lealtad

El ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia del 109 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec.

En su recorrido, el mandatario fue escoltado por el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, y por el subsecretario de la Defensa Nacional, Agustín Radilla Suastegui.

En sustitución del general Luis Cresencio Sandoval, quien dio positivo a Covid-19, el subsecretario de la Sedena, Agustín Radilla Suastegui, dirigió el discurso principal de la ceremonia.

Resaltó que el pueblo de México conmemora la acción de valentía y patriotismo, pero sobre todo de lealtad de los cadetes, quienes, por fidelidad a la patria y a sus instituciones, el 9 de febrero de 1913 escoltaron al presidente Francisco I. Madero a Palacio Nacional.

“Este acto heroico surge con la grande afrenta que hicieron a la nación aquellos que, impulsados por intereses personales o de grupo, atentaron contra la institución presidencial y por ende contra la anhelada democracia”, destacó.

Además, relató que la Marcha de la Lealtad es una acción trascendental que se ha mantenido en la memoria institucional como código de conducta permanente.