Elegidos por Claudia dejan ver sus asuntos prioritarios

Para sacar a flote el plan de prosperidad compartida desde la Secretaría de Economía, como se le encomendó, el excanciller planteó que uno los primeros asuntos prioritarios que deberá resolver será la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que ocurrirá en el 2026. “Vivimos en un mundo más proteccionista, hasta cierto punto más inestable y la encomienda es entonces sortear esas aguas procelosas con todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas para tener éxito”, aseguró. A esto sumó el trabajo para modernizar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que se cruza con los procesos electorales en aquella región. También destacó, como la segunda tarea más importante, la atracción de inversión extranjera para México, por medio de una “actividad proactiva, insistente” y una “inteligencia económica” como la que, refirió, se hizo con Tesla, así como aprovechar el nearshoring y fomentar el crecimiento de las empresas.

Además del reto de encabezar una nueva dependencia, la próxima titular de la proyectada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación también tendrá la tarea de concretar uno de los ejes educativos que Claudia Sheinbaum enfatizó en campaña: la ampliación de la oferta educativa pública. Bajo su responsabilidad estará la expansión nacional del proyecto de las universidades Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Debido a que esta secretaría representará una elevación de rango para el actual Conahcyt, dijo estar próxima a revisar la reestructuración que el cambio implicará. “Lo que se modifica es Conahcyt, que se convertirá en Secretaría, con un trabajo que va a ser transversal”, declaró. Estimó que con este cambio se dará un lugar a la ciencia que propiciará un trabajo transversal para involucrar a las demás dependencias. “Ella (Sheinbaum) es una científica que siempre ha tomado decisiones con base en evidencias, conocimiento, no sólo científico sino también filosófico, tecnológico; es fundamental para la toma de decisiones políticas”, declaró.

El exrepresentante de México ante la ONU y que ahora dirigirá la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que la prioridad de su labor tendrá dos ejes: las relaciones diplomáticas con otros países y la protección de los derechos de los paisanos. En el primer asunto, sostuvo que se procurará el prestigio internacional de México como un “país mediador”. Ante los conflictos que se gestaron entre otros países, reafirmó que se mantendrá la misma postura que reflejó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; es decir, la de “un país pacifista, que cree en la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los estados y en la resolución pacífica”. Sobre el segundo punto, sostuvo que se prestará atención a los derechos y necesidades de los connacionales en Estados Unidos y otras partes del mundo. “Vamos a honrar tradiciones, pero también ahora afrontar los nuevos retos de manera muy importante”, declaró el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para la canciller y próxima titular de Medio Ambiente, el ojo deberá ponerse en la atención a la crisis hídrica. A su vez, la administración del agua se encuentra entre dilemas, a los cuales se suman otros problemas por atender, como la deforestación, los incendios forestales, la destrucción y la contaminación, los cuales subrayó que se deben combatir. “Hay una enorme labor que debemos hacer en la restauración del medio ambiente y además es una tarea intergeneracional, los jóvenes están confiando en que vamos a entregarles un planeta mejor…yo creo que es esta compatibilización entre desarrollo... lo que dijo la doctora, que me encantó, no es acerca del crecimiento, es acerca de desarrollo, de cómo podemos tener progreso económico y social, pero sin dañar el medio ambiente y los recursos naturales, que es nuestro patrimonio”, dijo. Recalcó que en los próximos años el país deberá avanzar del extractivismo a la sustentabilidad, ya que “los grandes desafíos globales están justamente en el cambio climático, en la biodiversidad y en el uso del agua.

Al estar a la cabeza de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), tendrá como misión principal el desarrollo agrícola, con énfasis en la preservación del maíz, dada su importancia económica, alimentaria y sanitaria. “La doctora ha sido clarísima en que México mantendrá la política de no permitir el cultivo de maíz transgénico y de que no queremos la importación de maíz transgénico para el consumo humano”, recalcó, en entrevista. Manifestó su respaldo a la decisión del Presidente de la República de postergar la entrada en vigor del decreto para prohibir en su totalidad el uso del glifosato, en tanto no exista una alternativa para sustituirlo. “El día que dicha alternativa pueda existir, en ese momento podría entrar en vigor ese decreto”, comentó. Para él, México tiene que hacer un mayor esfuerzo para ponerse a la altura del desafío que representan la sequía, las inundaciones y las olas de calor. “Si no hacemos esta transción en la época de cambio climático, la agricultura estará en serveros problemas”, advirtió.

La exfiscal de la Ciudad de México seguirá cerca de Claudia Sheinbaum, pero ahora desde la Consejería Jurídica de la Presidencia. Aunque a su salida del Museo Interactivo de Economía, donde fue presentada, no hizo declaraciones, en redes sociales dijo sentirse contenta por el nombramiento en el gabinete, lo que calificó como una “gran responsabilidad”. Opinó que uno de los retos es que al representar al Gobierno federal se deberá contar con “abogados de primera”, que demostrarán ser “mejores” que los privados y que cuenten con una preparación técnica y con un sentido social, y que tengan en mente que el derecho “sirve” para la gobernanza, convivencia, la armonía en la sociedad. “En el caso específico de la titular de la Consejería Jurídica es ser abogada de la Presidenta, así que estaremos muy atentos y espero que, a partir de las facultades de la Consejería, podamos levantar mucho más el nivel, el compromiso e importancia de todos los jurídicos de las dependencias. Vamos a aplicar el Derecho defendiendo los intereses del Gobierno y la representación de la Presidenta”, dijo.