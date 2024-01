Elizabeth García Vilchis declinó buscar alcaldía de Puebla por Morena: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Elizabeth García Vilchis se quedará al frente de la sección “Quién es quién en las mentiras”, tras declinar su participación en la búsqueda de la alcaldía de Puebla por el partido Morena.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO aplaudió la decisión de la funcionaria, lo cual es bueno para dar continuidad a esta sección semanal donde se dan a conocer las notas falsas contra el gobierno.

“Le agradecemos mucho a Elizabeth porque se va a quedar, va a seguir los miércoles con la sección. La invitaron a participar, la incluyeron en una encuesta para ser candidata en Puebla y decidió quedarse con nosotros, y eso es muy bueno”, señaló el mandatario.

Expresó al mismo tiempo su solidaridad con ella, ya que es uno de los personajes más atacados en el actual sexenio junto con él.

“Felicidades, sobre todo nuestra solidaridad porque recibes muchos ataques, eres de las escogidas, de las seleccionadas. Me haces recordar lo que decía Ponciano Arriaga: ‘Entre más me golpean, más digno me siento’”, dijo.

En respuesta, García Vilchis señaló: “Así es, es un honor. Gracias señor”, mientras recibía un abrazo de López Obrador.

Ana Elizabeth García fue incluida en la lista de aspirantes a la alcaldía de Puebla junto con otros 11 políticos que participarán en la encuesta interna de Morena, de donde saldrá el candidato que participará el 2 de junio próximo.

Mañanera de este miércoles. Foto: Especial.

