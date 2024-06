Ante empresarios, Claudia Sheinbaum defiende reforma al Poder Judicial

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, se reunió este miércoles con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a quienes aseguró que la reforma judicial no significará una "concentración del poder".

"La reforma judicial y otras reformas, se está abriendo espacio de Parlamento Abierto con el Congreso, los invitamos a participar, de ninguna manera esta reforma será autoritarismo, concentración del poder, ese no es el objetivo, el objetivo es que el Poder Judicial tenga más autonomía y que tenga la posibilidad de representar un Poder Judicial que procure la justicia con las fiscalías, no se trata de eso (concentrar el poder). México es plural y diverso, hay mayoría que tiene que respetarse esa voluntad, eso no quiere decir que no hay diálogo ni concentración del poder", respondió Claudia Sheinbaum

Además, Claudia Sheinbaum delineó algunas de sus metas y proyectos del programa económico de su administración. Entre ellas destaca la creación de una agencia nacional digital.

Claudia Sheinbaum también dijo que el objetivo de gobierno que liderará a partir del 1 de octubre será reducir el déficit fiscal a un máximo de 3.5 por ciento del PIB en 2025 e informó que el indicador cerrará en un 5 por ciento en 2024 por el gasto para concluir varias obras gubernamentales.

Claudia Sheinbaum descartó también realizar una reforma fiscal y detalló que buscará nuevos recursos para las arcas del Estado a partir de la digitalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las aduanas nacionales.

Al inicio del evento, Francisco Cervantes, presidente del CCE, ofreció a Sheinbaum una relación con la Iniciativa Privada basada en tres pilares: confianza en el gobierno, la certidumbre del futuro y la unidad de todos los mexicanos.

MÁS INFORMACIÓN Empresarios esperan tener una relación de confianza, certidumbre y unidad con Claudia Sheinbaum

En su mensaje, Cervantes destacó la apertura de los empresarios para abordar la agenda de reformas constitucionales impulsadas por la 4T, incluida la del Poder Judicial, pero agregó que es indispensable contar con certeza jurídica en el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR