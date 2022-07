Empresarios llaman a acelerar T-MEC e inversiones

El Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se ha retrasado mucho para que rinda frutos y atraiga inversiones tanto nacionales como extranjeras, señaló el empresario mexicano Carlos Slim.

Tras participar en la reunión entre empresarios mexicanos y estadounidenses con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el magnate aseguró que existe inversión en el sector energético, sobre todo en hidrocarburos; sin embargo, mencionó que en donde sí existe un retraso es en el acuerdo que entró en vigor hace dos años.

“No diría que hay un retraso de inversión, lo que sí hay es un retraso, creo yo, en el tratado que tenemos, deberíamos estar actuando más rápido, que no tardara tanto tiempo la inversión y la actividad económica, la inversión debería de ser más rápido que lo que vamos”, mencionó en entrevista al salir del Centro Cultural Mexicano, en Washington.

El presidente honorario de Grupo Carso añadió que, ante ello, la reunión que sostuvieron los mandatarios de ambos países puede ayudar a que se acelere el proceso de inversión “que urge”, en el marco del acuerdo.

Insistió en que lo más importante para México son las inversiones sustanciales, tanto de recursos de empresas americanas, como mexicanas para que se genere una “enorme” actividad económica, empleo y exportaciones.

En contraste con el T-MEC, el empresario mexicano sostuvo que el sector que está siendo más dinámico en materia de atracción de inversiones es el energético, prueba de ello es el proyecto en sociedad que hay entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y un inversionista extranjero en un proyecto de hidrocarburos; sin embargo, dijo que es importante que se busque una mayor inversión en infraestructura, sobre todo del sector privado.

Después de estas reuniones, dijo, se espera que las inversiones se basen en proyectos de aguas profundas, en generación de gas o gasoductos, transportación, entre otros.

Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), coincidió en la necesidad de atraer mayor inversión, por lo cual pidió al Presidente López Obrador que haya cada vez más certeza jurídica y existan condiciones claras para entender cuáles son los mecanismos en términos de inversión.

Mencionó que el empresariado tanto de EU como México, están convencidos que éste es el momento para fortalecer las relaciones y capturar el valor que trae en este momento la relocalización de las empresas sobre todo, para el fortalecimiento de las cadenas de valor, sector en el que la banca jugará un papel importante.

“Estoy convencido que a partir de esta reunión veremos hacia adelante una velocidad mucho más a prisa en los acuerdos que se tienen que tomar para una mayor integración”, sostuvo.

Por su parte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que la reunión entre AMLO y el sector empresarial fue muy importante ya que además de tratar temas de la agenda bilateral, se señaló la necesidad de trabajar de la mano de gobiernos y sectores privados para crear un mayor número de empleos que generen competitividad y bienestar.

En tanto, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, reconoció que los empresarios de EU tienen dudas sobre la política energética que lleva a cabo el Gobierno de México y así se lo manifestaron al Presidente López Obrador.

“Sí, hay dudas, hay peticiones”, señaló Romero Oropeza quien dijo que la instrucción “es atender y resolver las dudas” que persisten entre los inversionistas.

Explicó que durante el foro el sector realizó comentarios sobre los procedimientos para realizar las inversiones, aunque aclaró que esas dudas se presentaron en muy buenos términos. “hay que agilizar muchas cosas para hacer más rápido algunos procedimientos”, consideró.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, señaló que los inversionistas enfocaron sus preguntas en las facilidades para la inversión en proyectos productivos como el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y desarrollos industriales en el Golfo de California.



​Entre los puntos con mayor criterio de avance está:

​El anuncio de un compromiso de inversiones por 40 mil millones de dólares

Se agilizarán procesos burocráticos para facilitar inversiones

Habrá facilidades para la inversión en proyectos productivos como el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y en el Golfo de California

Instalarán cinco mesas de trabajo relacionadas con servicios, integración económica infraestructura e inversiones estratégicas para atender al sector empresarial

Inversionistas se interesaron en temas de energía y cambio climático Resultados del encuentro​Entre los puntos con mayor criterio de avance está:

IP de EU sumará 40 mil mdd a México

Las inversiones de empresarios estadounidenses en México sumarán 40 mil millones de dólares entre 2022 y 2024, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

A través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre el monto de inversiones comprometidas para los próximos dos años.

“En desayuno con el CEO Dialogue US-México, el Presidente López Obrador informa que las inversiones de empresas de EU en nuestro país, que serán efectuadas entre esta fecha y 2024 suman ya 40 mil millones de dólares. ¡Buenas noticias para México!”, escribió el canciller.

En una entrevista previa al encuentro empresarial, Ebrard Casaubón dijo que, durante la reunión entre los presidentes López Obrador y Joe Biden, se alcanzó un acuerdo para garantizar el suministro de alimentos a nuestro país.

“Estamos muy contentos porque te habla de una relación muy cercana entre México y Estados Unidos. Nos va a servir mucho ahora de aquí al fin de año que le preocupa al Presidente el tema de migración y también garantizar el suministro de alimentos para México”, precisó.

Al salir del encuentro, el canciller aclaró que México no busca frenar la migración, sino facilitar el comercio binacional.

“Ese no sería el objetivo, el objetivo es facilitar el comercio”, respondió cuando se le preguntó sobre la inversión de mil 500 millones de pesos que realizará nuestro país en la frontera con Estados Unidos y que algunos analistas en ambos países identifican como un endurecimiento para el paso de migrantes al vecino del norte.

La información sobre la inversión en la frontera común se dio a conocer la tarde del martes en un comunicado conjunto, donde se señaló que se buscan “fronteras más resilientes, eficientes y seguras que mejorarán nuestro comercio compartido”.

México y EU van por fortalecer revisiones en zonas fronterizas

Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron revisar al menos cinco operativos en contra de la migración irregular, que afecta a ambas naciones en su frontera común.

En el marco de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, aseveró, en entrevista con medios, que una de las metas en las revisiones es mejorar los avances en torno a la migración irregular que afecta a los países.

Los operativos se reforzarán principalmente en los pasos fronterizos de Arizona y Yuma, que es donde las autoridades de Estados Unidos han detectado la presencia de rutas migrantes irregulares.

“Vamos a revisar una entrada a Yuma por parte de Estados Unidos y por nosotros, Los Vidrios, un municipio de Sonora que es un desierto”, destacó el funcionario, quien estuvo presente en la gira de trabajo presidencial.

La Razón publicó en ediciones pasadas entrevistas con migrantes que se encuentran en albergues de Tijuana, Baja California, quienes aseguraron que el paso menos transitado por la estadounidense Patrulla Fronteriza es la zona del desierto de Arizona, aunque aclararon que es la más peligrosa debido al riesgo que implica caminar por el lugar, sin agua o comida.

Otros puntos a revisión en la frontera común son Ciudad Juárez, Tijuana, Tamaulipas y El Río; esta última, entre Piedras Negras y Ciudad Acuña, Coahuila, que ha sido muy recurrida en los últimos meses por los migrantes, debido a su cercanía con San Antonio, Texas.

En Laredo, en ese estado, se dio a finales de junio el abandono de más de 60 migrantes en una caja de tráiler, de los cuales 53 murieron.

En el encuentro entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se habló de la extensión de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, como una forma de detener la migración.

Garduño Yáñez enfatizó que se requiere una migración ordenada, segura y regular, “y es evidente que Estados Unidos necesita mano de obra, igual que Canadá, pero ésta debe ser reclutada a través de mecanismos ordenados, seguros, convenidos, a través de que se den visas laborales en el país de origen”, destacó.

Respecto a la reunión entre los mandatarios de ambos países, dijo que puede ser un aliciente para que se acelere la entrega de visas temporales de trabajo para miles de mexicanos.

El funcionario negó que la inversión de mil 500 millones de pesos, que se pretende realizar para el tema migratorio en los siguientes dos años, signifique un control fronterizo entre los países, pues aclaró que esa cantidad es principalmente para temas referentes a infraestructura.

En relación con el tema de las 300 mil visas de trabajo que solicitó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para beneficiar a igual número de mexicanos, señaló que se encuentran esperando lo más rápido posible, ya que las autoridades mexicanas están dispuestas, pues “tenemos padrón y tenemos lo que se requiere, gente que está en espera, y la demandaría y evitaría que muchos no fueran a la migración irregular”, dijo.

Reunión AMLO-Biden, positiva, aunque no exitosa: expertos

La visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, aunque no haya generado grandes anuncios o acuerdos, es positiva porque recupera el diálogo entre los presidentes, consideró el exembajador Miguel Ruiz Cabañas.

“No fue una reunión exitosa. Diría que es positivo que se haya retomado el diálogo entre los presidentes”, dijo.

En entrevista con La Razón, el diplomático expuso que López Obrador cometió un grave error al no asistir a la novena Cumbre de las Américas.

“Yo creo, sinceramente, que el Presidente cometió un grave error al no ir a Los Ángeles a la Cumbre; ahí hubiera hecho una gran defensa a favor de los migrantes en Estados Unidos; se desperdició esa oportunidad, pero creo que ahora López Obrador trató de corregir yendo a Washington a ver al presidente Biden”, estimó Ruiz Cabañas.

El exembajador mexicano en Japón e Italia reconoció que no se esperaba que, luego de la visita, se produjera una profunda reforma migratoria en Estados Unidos.

“No se esperaba una reforma importante de migración, porque no hay el contexto político en Estados Unidos que permita aprobar una reforma integral en materia de migración, pero eso no quiere decir que el Presidente de México no debe plantear esos temas, que son de interés nacional, como el aumento de visas para trabajadores temporales y, eventualmente, una regularización de todos los mexicanos que están en este país en forma indocumentada”, abundó.

Sin embargo, dijo que no coincidió ni entendió algunas de las propuestas que hizo el mandatario mexicano, por ejemplo: subsidiar a los consumidores estadounidenses a través de las gasolinas que pueden comprar del lado mexicano, o la construcción de un gasoducto que corra por toda la frontera para abastecer a los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California.

En cambio, Ruiz Cabañas apoyó la propuesta de reducir los aranceles, sobre todo en alimentos.

Para la organización Frente Migrantes en Estados Unidos, la visita del Presidente López Obrador a ese país tuvo como propósito “limar asperezas”, más que generar acuerdos y resultados.

En entrevista con este diario, Carlos Arango, vocero de la organización, dijo que no se generaron acuerdos reales y sólo hubo pronunciamientos sobre problemas y esperanzas para colaborar.

“No ha habido nada, no hubo un acuerdo real, sólo pronunciamientos. La visita del Presidente de México fue para limar asperezas y eso se vio y se logró, pero no creo que haya tenido un impacto como se estaba esperando en México, pues sólo se dedicaron a hacer propuestas, pero sin un compromiso real, pues apenas van a revisar” el contenido, dijo.

El activista señaló que López Obrador buscó negociar 300 mil visas temporales para migrantes, pero no hubo claridad sobre el tema.

“A nosotros nos preocupa, porque es una cuestión de crear un sistema de mano de obra barata a Estados Unidos, pero Joe Biden no se comprometió a crear más trabajos temporales de los que ya tiene y eso no es nada nuevo, no se ha amarrado algún proyecto nuevo que beneficie a los mexicanos”, explicó Arango a La Razón.

Por separado, Elizabeth Juárez, de la misma organización, estimó que aumentará el programa de migrantes con visas temporales, pero serán insuficientes para resolver la crisis humanitaria que se vive en México.

“Los mexicanos que llegan a Estados Unidos sólo andan deambulando de una ciudad a otra, siguiendo las cosechas que se van dando en el país, pero es insuficiente, ya que se debe tener un acuerdo mayor para que se reconozcan sus derechos laborales de manera permanente”, concluyó.