Encaminan revés a TEPJF en Diputados y en Senado se complica

Luego de tres jornadas legislativas sin acuerdos, los diputados harán este jueves un nuevo intento para sacar adelante la reforma que pretende limitar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con Morena y el PRI decididos a lograr consensos, a través de nuevas modificaciones que se hacían ayer al proyecto.

Tras las críticas y rebeliones internas que se han dado, por considerar que el proyecto atenta contra la representación política y garantía de los derechos de grupos poblacionales vulnerados, Morena y el PRI negaron que este sea el objetivo, por lo que insistieron en que se alcanzará el consenso para la aprobación.

Luego de que la bancada panista fue acusada por una diputada de Morena de negociar sus votos a cambio de que el TEPJF no intervenga para garantizar acciones afirmativas, los albiazules no ofrecieron declaraciones abiertas a la prensa. Incluso, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, no realizó la conferencia que normalmente encabeza, previa o posterior a las sesiones del pleno.

Los ajustes que se alistaban al proyecto se impulsarán mediante reservas que se presentarán al dictamen, que hasta ahora son al menos cinco, refirió Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual se encuentra en sesión permanente desde el martes.

El legislador morenista comunicó a los integrantes de la comisión que la reunión para discutir el dictamen se reanudaría este jueves, aunque no definió la hora exacta.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ignacio Mier, insistió en que el proyecto que él impulsó originalmente no quitará atribuciones al Tribunal Electoral, sino que sólo delimitará las facultades del Poder Judicial y del Legislativo.

Creo que van a intentar alargar la sesión y, en algún momento, hacer un último intento de meterla (la reforma) con calzador

Jorge Álvarez, Diputado de MC

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseveró que las reformas al dictamen que ya se trabajaban, van en consenso con los demás legisladores.

En sintonía con Mier Velazco, también insistió en que el dictamen no atenta contra el tribunal, ya que sólo pretende dar garantías y certeza a las facultades del Poder Legislativo y del TEPJF rumbo al proceso electoral del 2024.

Además de negar que dentro del PRI haya inconformidad, como ayer se dio a conocer, Moreno Cárdenas, quien también es diputado, negó que se debilite al TEPJF y hasta cuestionó la traición que organizaciones civiles cercanas a su partido denunciaron, por acompañar a Morena en este proyecto para limitar al tribunal.

“¿Cuál es la traición? ¿Cuál es la traición? Dime tú, ¿cuál es la traición? ¿Cuál es el debilitamiento? Hay un tema, que es un tema de facultades y de competencias, que van a quedar explícitamente en la ley… No es un aliarse con un partido político en especial”, respondió a una reportera.

El priista también enfiló en contra de Movimiento Ciudadano por su postura en contra del dictamen, pues dijo que es un partido “que se ha diseñado para estar en contra de la coalición” Va por México, aunque “por debajo de la mesa” ha estado de acuerdo, “pero dicen que no pueden votar a favor”.

Previamente, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara baja, Jorge Álvarez Máynez, sugirió que las demás bancadas han hecho negociaciones ocultas y advirtió que hasta podrían cometer un albazo para empujar la aprobación de la reforma.

Hay un un tema, que es un tema de facultades y de competencias, que van a quedar explícitamente en la ley… No es un aliarse con un partido político en especial

Alejandro Moreno, Diputado del PRI

Cerca de las 10:30 de la mañana, el emecista compartió una fotografía desde el interior de la Junta de Coordinación Política para exponer que ninguno de los demás coordinadores parlamentarios había llegado a la reunión, convocada para las 9:30 horas.

“Se convocó a Jucopo a las 9:30 am. Una hora después, la reunión no ha iniciado. No vayan a creer ustedes que ocultan algo. No sean mal pensados: simplemente a todos se les hizo tarde hoy. Tampoco vayan a creer que están negociando en otro lugar y de espaldas a ustedes”, publicó en redes.

Minutos después, los coordinadores de Va por México y Juntos Hacemos Historia arribaron a la Jucopo.

El único en hacer declaraciones a la prensa en ese momento fue Álvarez Máynez, quien afirmó que durante la junta no se abordó la reforma que PAN, PRI, PRD, Morena, PT y PVEM elaboraron para restarle facultades al TEPJF.

Durante la sesión, se tomaron acuerdos sobre el orden del día para la sesión que el pleno tendrá esta semana, en la cual se metieron a discusión más de una decena de dictámenes de consenso que no estaban contemplados en los acuerdos del martes.

“Creo que van a intentar alargar la sesión y, en algún momento, hacer un último intento de meterla (la reforma) con calzador. Sería peor aún para el tema del proceso legislativo, porque no viene en el orden del día”, denunció el emecista.

PAN en el Senado afirma que no respalda retrocesos

El PAN en el Senado puntualizó que no respalda ningún retroceso en cuanto a las acciones afirmativas y tampoco está en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El coordinador del blanquiazul, Julen Rementería, apuntó que todavía se debe esperar a que haya un dictamen en la Cámara de Diputados respecto a las limitaciones que se buscan imponer al órgano electoral jurisdiccional.

Sin embargo, en conferencia de prensa, señaló que la posición de su partido es a favor del TEPJF y de los derechos que se han logrado en los últimos años.

“La postura clara del PAN, que es la nuestra, es de que no estamos por aceptar ningún retroceso que tenga que ver con las acciones afirmativas, no estamos en ello, no estamos tampoco en un retroceso que tenga que ver con el tema de las mujeres, absolutamente no, y tampoco estamos en contra del Tribunal como no estuvimos tampoco en contra del INE, estamos a favor de la defensa del Tribunal y de cada uno de los derechos y de las actuaciones que ya se han logrado”, manifestó.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez consideró, a título personal, que no es momento de que se hagan este tipo de reformas, por lo que incluso se pronunció porque se baje la propuesta.

“Vale la pena que en la Cámara de Diputados se den el tiempo para estudiarla, para leerla con calma y si hay que hacer algo con este tema que, probablemente haya sus razones, no eliminando derechos de las minorías, como son los pueblos indígenas a los que yo voy a defender”, expresó.

Durante la sesión del Senado, la senadora de Morena, Martha Lucía Mícher, también advirtió que la reforma al TEPJF no pasará en la Cámara alta.

Reforma no debe dañar derechos: magistrada

Ante la reforma que impulsan en la Cámara de Diputados para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso expuso que el debate no es si se toca o no a este órgano jurisdiccional, sino que no se deben afectar los avances en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Durante la sesión de la Sala Superior del TEPJF, en la que aprobaron criterios de jurisprudencia y tesis, la magistrada electoral aprovechó para referirse a la reforma que se discute en San Lázaro.

Reconoció que hubo un acercamiento con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aunque dijo que es evidente que no hubo acuerdos.

“Evidentemente no llegamos a un punto de acuerdo común, pues hoy se sigue discutiendo una reforma constitucional en la instancia en donde se tiene, por supuesto, que dar en la discusión política que se está dando en la Cámara de las Diputadas y los Diputados, lo cual corresponde.

“Yo creo que la lucha no es si el tribunal se toca o se no toca. Yo creo que lo que no podemos tocar son los avances en el ejercicio de los derechos ya reconocidos por este tribunal y también reconocidos en la ley por las diputadas y los diputados”, manifestó.

Soto Fregoso explicó que, en materia de acciones afirmativas, que es la facultad que quieren limitar los diputados federales, los magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales han emitido resoluciones para ensanchar los derechos humanos, y comentó que, aunque les digan que es un exceso, todavía están en deuda.

“Son muchas acciones afirmativas y nos dicen: ‘ya no nos alcanzan los lugares’, pero es la representación de México. Este es México. Esta es la riqueza de nuestro pueblo y las acciones afirmativas, que empezaron primero por y para las mujeres, nos fueron llevando a ampliar y a ensanchar la puerta de la justicia para las personas, también, que pertenecen a nuestras comunidades y pueblos indígenas.

“A las personas de la diversidad sexual; a las personas de las comunidades afrodescendientes; las personas que viven alguna situación de discapacidad; a las personas migrantes mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero y que desean no sólo votar, sino también ser votadas y opinar respecto de la política mexicana; a las jóvenes y los jóvenes, incluso también a personas adultas mayores”, declaró.

La magistrada subrayó que las acciones afirmativas son y seguirán siendo una manera de lograr la igualdad en la participación y el acceso a los cargos de elección popular.

Soto Fregoso recordó que desde que inició su participación en el ámbito de la justicia, hasta la fecha, se han ensanchado los derechos, transitando a tener un país más igualitario.

“Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta Sala Superior y sus Salas Regionales, hemos transitado el camino que nos ha llevado a, desde las competencias y atribuciones que tenemos, contribuir a tener un México más igualitario, un México que de verdad llegue a ser y a vivir el ejercicio de los derechos a plenitud de todas y de todos quienes lo integramos.

“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no hace política. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación imparte justicia y yo, siempre lo he dicho, frente a los derechos humanos, ante la duda: maximiza”, remarcó la magistrada.

Segob rechaza que sea un retroceso la iniciativa

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, rechazó que la reforma que se revisa en la Cámara de Diputados sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) constituya un retroceso en materia de paridad o para las acciones afirmativas, pero dijo que sí pone un alto a sus “suprafacultades”.

En conferencia de prensa, acompañado de senadores de Morena, PVEM, PT y PES, con quienes se reunió por más de dos horas en la sede de la Cámara alta, recordó que es un asunto que está en manos de los legisladores y les corresponde decidir si la avalan o no.

No obstante, consideró que es necesario que la iniciativa se conozca a mayor profundidad, porque no representa un retroceso, sino un límite a las suprafacultades del Tribunal.

“Yo no creo que se esté limitando la facultad constitucional que tiene el TEPJF, lo que sí creo es que no puede haber suprafacultades, no puede haber facultades para un órgano colegiado más allá de las que constitucionalmente estén señaladas”, apuntó.

El encargado de la política interna del país dijo que no conoce a detalle la propuesta que se discute en San Lázaro, pero insistió en que no representa un retroceso.

“No la conozco, pero sí creo que no hay un retroceso en materia de paridad, porque ésa ya está tutelada constitucionalmente, en la iniciativa no se propone que desaparezca la paridad o las acciones afirmativas, lo que sí contiene la iniciativa es acotar el funcionamiento del Tribunal Electoral, que a todas luces en los últimos años se ha apropiado facultades que no le están conferidas en la ley.

“Intentan tutelar ellos la vida democrática, esa función está otorgada a los legisladores, es un poco llamar la atención de todos para que el TEPJF ya no siga actuando arbitrariamente”, manifestó.