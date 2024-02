Se enciende debate entre partidos en el INE

Representantes de partidos políticos y consejeros electorales se enfrascaron en una discusión en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que se lanzaron acusaciones de “traidor” entre los representantes de izquierda.

Aunque la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, intentó que los participantes en la sesión se apegaran al tema de debate, fue Gerardo Fernández Noroña, en su calidad de representante legislativo del PT, quien arremetió en contra de su par del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo.

“Había un joven que tenía un origen muy humilde, muy humilde, era muy pobre. Huyó de la pobreza de Nayarit. Y yo lo conocí porque formaba parte, se formó en el movimiento revolucionario punto crítico. Tuvimos una relación muy cercana, era tan modesto su ingreso, que llegó a quedarse en mi casa cuando venía a sesiones del PRD. Viajaba en autobús porque no tenía dinero para viajar en avión.

“Hoy es millonario, se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder (…) yo a un traidor a la patria no lo considero mi par. A un traidor a la izquierda, un traidor a su origen, a un traidor al pueblo no lo considero mi par de ninguna manera”, manifestó.

Acosta Naranjo no se dejó: dijo que no le daba vergüenza su origen y puntualizó que Fernández Noroña nunca formó parte de la fundación del PRD.

“Es muy lamentable, porque el señor se la pasa agrediendo, insultando, poniendo apodos, no llegando al debate sustantivo. Tiene razón, no somos iguales. En eso le agradezco que me diga que no somos pares y le agradezco como defiende a Manuel Bartlett para demostrar su hipocresía (...) qué bonitos ejemplos, por eso adora a Maduro (...) no somos lo mismo, él está de la mano, del brazo de quien hizo el freuade electoral más fuerte del país en 1988”, acusó.

El consejero Uuc-Kib Espadas, que también participó en el PRD, intervino en el debate y le reclamó a Acosta Naranjo que considerara como únicos fundadores de dicho partido a quienes participaron en la convocatoria original.

“Señor representante, en su argumentación me llama mucho la atención que eso es lo que en otros espacios hubiera sido una rectificación de hechos, pero lo traduzco a pregunta. Centra usted el carácter de fundador del PRD en haber pertenecido a los convocantes y el que no perteneciera a los comités nacionales no es fundador”, manifestó.