El último encuentro

Y fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el que ayer se reunió por última vez con el Presidente López Obrador. Fue el propio mandatario estatal quien informó del encuentro en las benditas redes. “Más allá de cualquier diferencia de carácter político, siempre hemos hablado con respeto y con afecto mutuo. Nuestra historia ha sido larga y compleja, pero yo siempre he reconocido en él a un líder político con el que me formé y sin el que sería imposible explicar todo lo que logré en mi carrera. Cerrar este ciclo platicando con él en este lugar es una experiencia que nunca olvidaré. Voy de regreso muy contento a Guadalajara. Nos vemos pronto”, refirió Alfaro. En días pasados, el Presidente López Obrador y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum visitaron Jalisco para la inauguración de la presa El Zapotillo y ahí convivieron. Imposible no recordar momentos de rispidez que se dieron entre el Gobierno federal y el estatal en algún momento, pero ha quedado claro, nos comentan, que AMLO y Alfaro ayer mostraron lo que significa eso de oficio político.