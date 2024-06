Encuentro en Jalisco

Y no es sólo a nivel federal que ocurren encuentros de cara al inicio de los procesos de transición. También en los estados. Y es que donde ayer hubo uno en el que se intercambió “buena vibra” fue en Jalisco, donde el gobernador Enrique Alfaro recibió en la casa de gobierno a Pablo Lemus, quien el domingo recibió la constancia de mayoría que lo acredita como ganador de la elección para la gubernatura. Es sabido que los dos forman parte del mismo grupo político, por lo que habrá de darse una dinámica de continuidad. “La voluntad del pueblo de Jalisco es clara y viene una etapa de consolidación de muchas de las cosas que nos ha tocado hacer”, señaló Alfaro, quien no obvió hablar en plural, dado que Lemus fue antes alcalde bajo el mismo sello político. Por lo pronto, en Morena no estarán a gusto con ese encuentro que encamina procesos irreversibles. Uf.